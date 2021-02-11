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Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата» 

Александра Нечаева 29 минут назад
В фильме "Девчата" Алексей Крыченков сыграл, когда ему было всего 18 лет. Молодой актер еще учился в театральном институте, а играть ему довелось с уже известными актерами: Николаем Рыбниковым, Надеждой Румянцевой, Светланой Дружининой… Молодого лесоруба Лешку Великанова зрители запомнили, хотя его герой и не был главным. Смотрите видео и узнаете, как сложилась жизнь и карьера самого младшего лесоруба бригады Ильи Ковригина из фильма "Девчата".
Ранее "Рамблер" рассказывал о голливудских актерах с русскими корнями.
Актеры , Видео , Девчата , Алексей Крыченков , Светлана Дружинина , Надежда Румянцева , Николай Рыбников
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