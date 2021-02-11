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«У них интим был»: женатого актера из «Интернов» обвинили в любовной близости с чужой невестой 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Женатого актера из «Интернов» обвинили в близости с чужой невестой
Фото: Teleprogramma.pro
Михаил Павлик снимался в сериале «Интерны», а также зрители могли его видеть в фильмах «Брестская крепость» и «Мамы». О личной жизни мужчина с запоминающейся внешностью почти не рассказывает. Семь лет назад он женился, но детей у пары до сих пор нет. А не так давно артисту пришлось сделать ДНК-тест на отцовство, так как объявилась его бывшая влюбленная и заявила, что родила от него сына.
Тогда Михаил доказал, что не является отцом мальчика. Однако эта ситуация испортила его отношения с супругой. Теперь актеру вновь пришлось оправдываться. В новом выпуске передачи «На самом деле» женщина по имени Анна Кравцова заявила, что пришла отстоять честь сына Романа. По ее словам, будущая невестка изменяет ее наследнику с актером. Кравцова назвала ее интриганкой и отметила, что хочет разоблачить неверную девушку.

«Это не тот человек, который должен быть рядом с сыном. Она плохо готовит, уборкой не занимается. Она приводила друзей бывших и не бывших. Это было на моих глазах. Я однажды прихожу в квартиру и слышу странные голоса. Это голос не сына, но мужчины. Они не ожидали, что будет такой мой случайный приход. Она вышла в этот момент и была в белье. Я обезумела, когда увидела актера Михаила Павлика. У них интим был в этой ситуации. Они были в спальне», — рассказала женщина.

Более того, теперь невеста Романа беременна. 35-летняя Кристина заверила, что ждет ребенка и согласилась сдать все анализы. Однако тест на гормоны показал, что она вовсе не в положении. Эксперты поспешили отметить, что девушка искренне верила, ждет ребенка. Также пришел в студию и Михаил. Он заверил, что просто дружит с очаровательной брюнеткой. Но в ходе опроса на детекторе лжи артист признался, что флиртовал с Кристиной и даже целовал ее. Кристина была уверенна, что беременна.
В конце передачи свои выводы высказал Роман Устюжанин. Полиграфолог объявил, что Павлик не изменял жене. У него не было интимной близости с Кристиной. А Кравцова просто хотела расстроить отношения сына с девушкой, которая ей не нравится. Смотрите также:
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Актеры , Мамы , Мама , Анна Кравцова , Роман Устюжанин , Михаил Павлик
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