Женатого актера из «Интернов» обвинили в близости с чужой невестой

«Это не тот человек, который должен быть рядом с сыном. Она плохо готовит, уборкой не занимается. Она приводила друзей бывших и не бывших. Это было на моих глазах. Я однажды прихожу в квартиру и слышу странные голоса. Это голос не сына, но мужчины. Они не ожидали, что будет такой мой случайный приход. Она вышла в этот момент и была в белье. Я обезумела, когда увидела актера Михаила Павлика. У них интим был в этой ситуации. Они были в спальне», — рассказала женщина.