Как сейчас выглядит 73-летняя звезда «101 далматинца» 

В 1996 году в прокат вышел американский фильм "101 далматинец" . Дети зафанатели от этой породы собак, а вот Стервеллу Де Виль юные зрители невзлюбили. Роль главной злодейки досталась Гленн Клоуз . С момента премьеры фильма прошло уже 25 лет. Сейчас актрисе 73 года, но она продолжает сниматься в кино. "Рамблер" собрал галерею фото звезды.

Гленн Клоуз активно ведет соцсети. В своем Instagram-аккаунте актриса делится кадрами со съемок, публикует смешные видео и общается с подписчиками на важные темы. Например, о психическом здоровье. Еще на странице знаменитости много фотографий ее собак.

"Актер. Режиссер. Писатель. Любитель природы. Интроверт с безупречными навыками экстраверта", — написала в описании своего профиля Гленн Клоуз.

Актриса по-прежнему востребована среди режиссеров. За свою карьеру она много раз была номинирована на "Оскар" , но ни разу не получила золотую статуэтку. Впрочем, Гленн Клоуз из-за этого не переживает. Главное, по мнению актрисы, "продолжать делать то, что хорошо, и быть наполненной своей работой".

Последняя работа звезды — драма Рона Ховарда "Деревенская элегия", премьера которой состоялась в ноябре прошлого года на Netflix