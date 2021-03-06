Как сейчас выглядит 73-летняя звезда «101 далматинца» 

В 1996 году в прокат вышел американский фильм "101 далматинец". Дети зафанатели от этой породы собак, а вот Стервеллу Де Виль юные зрители невзлюбили. Роль главной злодейки досталась Гленн Клоуз. С момента премьеры фильма прошло уже 25 лет. Сейчас актрисе 73 года, но она продолжает сниматься в кино. "Рамблер" собрал галерею фото звезды.
Гленн Клоуз активно ведет соцсети. В своем Instagram-аккаунте актриса делится кадрами со съемок, публикует смешные видео и общается с подписчиками на важные темы. Например, о психическом здоровье. Еще на странице знаменитости много фотографий ее собак.
"Актер. Режиссер. Писатель. Любитель природы. Интроверт с безупречными навыками экстраверта", — написала в описании своего профиля Гленн Клоуз.
Актриса по-прежнему востребована среди режиссеров. За свою карьеру она много раз была номинирована на "Оскар", но ни разу не получила золотую статуэтку. Впрочем, Гленн Клоуз из-за этого не переживает. Главное, по мнению актрисы, "продолжать делать то, что хорошо, и быть наполненной своей работой".
Последняя работа звезды — драма Рона Ховарда "Деревенская элегия", премьера которой состоялась в ноябре прошлого года на Netflix.
В середине февраля Disney анонсировал выход фильма "Круэлла" о злодейке из "101 далматинца". Однако главную роль в картине сыграет Эмма Стоун, а Гленн Клоуз выступила в ней в качестве исполнительного продюсера.