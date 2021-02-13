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Где сейчас звезда российских комедий Вилле Хаапасало 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Актер Вилле Хаапасало прославился после съемок в фильме "Особенности национальной охоты" 1995 года. Но современным зрителям он больше всего запомнился благодаря комедии "Любовь в большой городе", в которой он сыграл вместе с Алексеем Чадовым, нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, Верой Брежневой и другими популярными актерами. Вилле Хаапасало начали называть главным финном российского кино. Однако в последнее время актер пропал с экранов. "Рамблер" рассказывает, чем он занимается сейчас.
Вилле Хаапасало приехал в Россию в 19 лет. Он захотел поступать в театральный институт в Санкт-Петербурге, и его взяли. При этом русский язык юный актер изначально не знал. Карьера началась, когда его нашел режиссер Александр Рогожкин, которому для фильма "Особенности национальной охоты" нужен был настоящий финн. После роли на него обратили внимание и другие кинематографисты.
Параллельно Вилле Хаапасало стал популярен и в Финляндии. Он работал на местном телевидении: вел передачи о путешествиях, кулинарное шоу и исторические программы.
Сейчас актеру 48 лет, и он живет в Финляндии. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году Хаапасало потерял свою основную работу. Все киносъемки, постановки в театре и выставки с его участием были отменены. Однако у актера есть небольшой ресторанный бизнес в Хельсинки. Он заметил, что клиенты часто заказывают хачапури, и решил открыть в небольшом городе Пуумала на востоке Финляндии пекарню.
Летом Вилле Хаапасало сам готовил хачапури. В социальных сетях появилось много фотографий и видео, как знаменитый актер обслуживает гостей. При этом, как рассказал артист, новое дело доставляет ему удовольствие: он занят и не жалуется. Финские СМИ пишут, что звезда продолжает печь грузинские хачапури и сейчас. Например, на выходных он будет угощать гостей в деревне Раямяки.
@markku_yt
Комментарии 3
Актеры , Видео , Любовь в большом городе , Особенности национальной охоты , Алексей Чадов , Владимир Зеленский , Александр Рогожкин , Вера Брежнева
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