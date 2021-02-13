Где сейчас звезда российских комедий Вилле Хаапасало 

Вилле Хаапасало приехал в Россию в 19 лет. Он захотел поступать в театральный институт в Санкт-Петербурге, и его взяли. При этом русский язык юный актер изначально не знал. Карьера началась, когда его нашел режиссер Александр Рогожкин , которому для фильма "Особенности национальной охоты" нужен был настоящий финн. После роли на него обратили внимание и другие кинематографисты.

Параллельно Вилле Хаапасало стал популярен и в Финляндии. Он работал на местном телевидении: вел передачи о путешествиях, кулинарное шоу и исторические программы.

Сейчас актеру 48 лет, и он живет в Финляндии. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году Хаапасало потерял свою основную работу. Все киносъемки, постановки в театре и выставки с его участием были отменены. Однако у актера есть небольшой ресторанный бизнес в Хельсинки. Он заметил, что клиенты часто заказывают хачапури, и решил открыть в небольшом городе Пуумала на востоке Финляндии пекарню.

Летом Вилле Хаапасало сам готовил хачапури. В социальных сетях появилось много фотографий и видео, как знаменитый актер обслуживает гостей. При этом, как рассказал артист, новое дело доставляет ему удовольствие: он занят и не жалуется. Финские СМИ пишут, что звезда продолжает печь грузинские хачапури и сейчас. Например, на выходных он будет угощать гостей в деревне Раямяки.