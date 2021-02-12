Почему Алексей Серебряков покинул Россию 

Алексей Серебряков — знаменитый актер театра и кино. Фильмы с его участием любят и представители старшего поколения, и молодежь. В 2012 году артист вместе с семьей уехал жить в Канаду. "Рамблер" расскажет, что сподвигло звезду решиться на этот шаг.

Летом 2010 года рядом с Москвой полыхали пожары. Дым от горящих торфяников накрыл столицу на долгое время. Столичные жители, в том числе и семья Серебрякова, страдали от удушающего воздуха. Бездействие московских властей сыграло решающую роль в перемене места жительства актера. Переезду также способствовало наличие канадского гражданства у Марии — супруги Алексея. Оформив необходимые документы Серебряковы уехали из России.

«В Канаде жизнь в два раза дешевле»,

— прозвучал следующий аргумент из уст Алексея. Имеется в виду расходная часть семейного бюджета. Например, цены на продукты питания, обувь, одежду дешевле, чем в России. Затраты на лечение покрываются медицинской страховкой.

«Хочу, чтобы мои дети увидели мир»,

— это следующий аргумент переезда, который назвал Серебряков в одном из интервью. Дети Алексея и Марии учатся в англоязычной школе. После окончания планируют поступить в престижные высшие учебные заведения, посмотреть и познакомиться с миром.

«Главное для родителей, чтобы дети росли в цивилизованной стране. Они должны спокойно учиться и жить»,

— эта фраза Серебрякова трактуется почитателями таланта неоднозначно. То ли актера не устраивает уровень цивилизованности в России, то ли в Канаде уровень жизни выше. При этом Алексей никогда не скрывал, что его не устраивает внутренняя политика нашей родины. Серебряков критикует не российскую систему, а незаконные действия чиновников у власти.