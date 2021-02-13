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Роль Анны Болейн впервые исполнит темнокожая женщина 

WMJ.ru 1 час назад
Роль Анны Болейн впервые исполнит темнокожая женщина
Фото: WMJ.ru
Diversity продолжает набирать популярность в кинематографе. Режиссеры стремятся показать многовариантность и выбирают на роли актеров всех рас. В мини-сериале «Анна Болейн» супругу короля Англии Генриха VIII Тюдора сыграет темнокожая британская актриса с ямайскими корнями. Роль исполнит Джоди Тернер-Смит, которую вы уже могли видеть в лентах «Неоновый демон» и «Новизна».
Channel 5 опубликовали первый кадр с актрисой, представшей в образе королевской особы. Сериал будет состоять из трех частей, а падение Болейн будет рассматриваться через призму психологического триллера. Картина затронет вопросы феминизма, переосмысливая борьбу с патриархальным обществом, и расскажет о последних месяцах жизни супруги английского короля.
Тернер-Смит рассказала, какой смысл вкладывает в культовую роль. По словам актрисы, в истории королевы так много откликается с современной жизнью, а у людей до сих пор возникает желание «свергнуть могущественных женщин, не дать им жить своей правдой».

"Джоди — настоящая королева от природы. Она притягательна и обладает глубоким достоинством, которое она привносит в роль",

— комментируют выбор актрисы создатели сериала.
Премьера «Анны Болейн» состоится в конце этого года.
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Комментарии
Актеры , Новизна , Неоновый демон , Анна Болейн
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