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Как знаменитый актер стал простым сапожником 

Катерина Саломе 14 часов назад
Как знаменитый актер стал простым сапожником
Фото: Кадр из фильма «Призрачная нить»
Порой звезды кино на некоторое время исчезают с «небосклона». Кто-то занимается воспитанием детей, кто-то — своим здоровьем, кто-то пускается во все тяжкие, а известный голливудский актер (трижды «оскароносец») Дэниел Дэй-Льюис почти год проработал подмастерьем у флорентийского сапожника. О том, как это случилось, расскажет «Рамблер».
Начало этой истории было положено еще в 1985 году, во время съемок во Флоренции фильма «Комната с видом», именно тогда чувствительный актер попал под очарование этого прекрасного города. Неудивительно, что позже он с удовольствием возвращался во Флоренцию и останавливался у своих друзей в квартире, расположенной на одной из самых красивых площадей города — Санто-Спирито.
И вот, как-то в разговоре другой флорентийский друг Дэниела, оперный режиссер Пьер-Паоло Пачини, предложил ему сделать на заказ роскошные ботинки у местного сапожника Стефано Бемера. Видимо, Пачини так по-итальянски темпераментно рассказывал о Бемере, что вскоре Дэниел пошел в магазин, чтобы заказать себе пару обуви. Что там произошло при встрече Бемера и Дэй-Льюиса, неизвестно, но вернувшись в мастерскую через несколько дней, актер огорошил сапожника просьбой взять его в подмастерья.

«Стефано сказал, что не может оплачивать ему его работу по тем стандартам, к которым тот привык. Но Дэй-Льюис ответил, что деньги его не интересуют, и работал бесплатно. Каждое утро Дэниель приезжал на велосипеде с бутылкой воды, в клетчатой рубашке и джинсах. Я была поражена его преданностью работе»,

— делилась в одном из интервью жена Стефано Кристина.
Кто знает, сколько бы еще прожил во Флоренции актер, если бы мастерскую не взял в осаду режиссер Мартин Скорсезе. Несколько дней подряд он приходил и уговаривал Дей-Льюиса сняться в своем новом фильме «Банды Нью-Йорка». В итоге, актер вернулся к своей основной профессии.
Видео дня. Как сложилась жизнь Лешки из фильма "Девчата"
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Актеры , Банды Нью-Йорка , Мартин Скорсезе
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