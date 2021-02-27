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Зачем актер из «Чернобыля» принял ислам 

Катерина Саломе 5 часов назад
Молодой и обаятельный актер Сергей Романович запомнился зрителям еще со своего дебюта в кино, когда он сыграл Юрия Шатунова в детские годы в картине «Ласковый май». Затем последовали другие, более профессиональные работы — в «Экипаже», «Коробке», «Кухне» и «Ольге». Но по истине всенародную славу артисту принесла роль в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения».
В 20-летнем возрасте Романович шокировал окружающих своим решением стать мусульманином. Смотрите видео и узнаете, что сподвигло актера принять ислам.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата».
Актеры , Видео , Экипаж , Коробка , Кухня , Чернобыль , Девчата , Юрий Шатунов
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