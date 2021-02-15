Гришаева раскрыла имя актера, с которым согласилась лечь в постель в кино

Нонна Гришаева в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ назвала единственного актера, с которым она согласилась лечь в постель в кино. Им оказался Александр Олешко.
«У меня в кино была всего одна сцена с раздеванием. Это было с моим другом Сашей Олешко. Это единственный человек, с которым я могу спокойно лечь в постель»,
— призналась артистка.
@oleshkoaleksandr
По словам Гришаевой, в том фильме у них были серьезные сцены разрыва.
«Мы очень сильно смеялись. При этом мы, конечно, не были абсолютно голыми. С другими актерами постельные сцены я играть отказывалась. Сейчас я уже нахожусь в таком возрасте, что мне не предложат откровенные роли. И слава Богу»,
— выдохнула 49-летняя актриса.
Откровенная сцена досталась Олешко и Гришаевой в фильме "Мужчина с гарантией".