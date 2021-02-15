Михалков рассказал, сколько Деревянко и Бортич получают за день съемок

Никита Михалков в эфире своей программы "Бесогон" раскрыл зарплаты нескольких актеров.

«Роскошная, красивая, очаровательная Александра Бортич зарабатывает за один съемочный день 200 тысяч рублей»,

— рассказал режиссер.

Михалков также вспомнил, что «талантливый и лихой актер» Деревянко когда-то снимался в его картинах. По словам режиссера, дневная ставка актера составляет 300 тысяч рублей.

Он также добавил, что все артисты сегодня имеют статус ИП. Это значит, что им удается избежать высоких налогов.