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Михалков рассказал, сколько Деревянко и Бортич зарабатывают за съемочный день 

Мира Маркина 3 часа назад
Михалков рассказал, сколько Деревянко и Бортич получают за день съемок
Фото: @bortich
Никита Михалков в эфире своей программы "Бесогон" раскрыл зарплаты нескольких актеров.

«Роскошная, красивая, очаровательная Александра Бортич зарабатывает за один съемочный день 200 тысяч рублей»,

— рассказал режиссер.
Михалков также вспомнил, что «талантливый и лихой актер» Деревянко когда-то снимался в его картинах. По словам режиссера, дневная ставка актера составляет 300 тысяч рублей.
Он также добавил, что все артисты сегодня имеют статус ИП. Это значит, что им удается избежать высоких налогов.
Михалков добавил, что Антон Лапенко зарабатывает за съемочный день 200-250 тысяч рублей, Семен Трескунов — 120 тысяч рублей, а Мария Шалаева — 150 тысяч.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Литвинова угрожала продюсеру переломом руки из-за гонорара.
Видео дня. Тайны фильма "Джентльмены удачи"
Актеры , Антон Лапенко , Семен Трескунов , Мария Шалаева , Александра Бортич , Никита Михалков
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