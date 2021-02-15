Несмотря на обширную фильмографию, для многих американских и российских зрителей Джейн Сеймур остается Микаэлой Куин, главной героиней популярного в девяностых исторического сериала «Доктор Куин, женщина-врач». 15 февраля актриса отмечает свой день рождения. «Рамблер» собрал свежие фотографии телезвезды.

Кстати, в оригинальном названии сериала (Dr. Quinn, Medicine Woman) использована отсылка к индейской культуре, потому что медицина в понимании коренных жителей Северной Америки была связана с духовным исцелением. Так что более верный перевод в данном случае — «Доктор Куин, женщина-целитель».

Молодая американка Микаэла Куин (Джейн Сеймур) после смерти отца уезжает из Бостона в провинцию — городок Колорадо-Спрингс. Там она начинается медицинскую практику, усыновляет детей своей подруги и встречает романтического траппера Байрона Салли ( Джо Ландо ).

Каждую серию хрупкая блондинка сталкивается с недоверием местного общества и успешно преодолевает его, доказывая, что женщина может быть настоящим профессионалом своего дела. Актуальная повестка — феминизм, семейное насилие, расовое и социальное равноправие — позволила сериалу собрать целый букет престижных премий.

Кстати, сама Джейн Сеймур получила за эту роль второй «Золотой глобус» в своей карьере. Первый появился у нее еще в 1982 году за роль в сериале «К востоку от рая»

Актриса родилась в Великобритании, ее настоящее имя — Джойс Пенелопа Вильгельмина Франкенберг. По отцовской линии у нее еврейские и польские корни, а по материнской — голландские. Свою карьеру она начала в родной стране, сыграв в фильме «Единственный путь» и сериале ВВС «Судьба Онедина». В 1973 году она стала новой девушкой Бонда в фильме «Живи и дай умереть», в котором сыграла вместе с Роджером Муром

Однако в отличие от других актрис в подобных ролях она сделала все, чтобы ее карьера не ограничилась только этой кинолентой. Джейн беспрерывно снималась, пробуя себя в разных жанрах. Она играла в экранизациях классики («Наш общий друг»), приключенческих лентах («Синдбад и глаз тигра»), фантастических сериалах («Звёздный крейсер «Галактика»»), биографических драмах (Уоллис Симпсон в «Женщине, которую он любил» и Мария Каллас в фильме «Онассис: Самый богатый человек в мире»). Кстати, роль Каллас принесла ей премию «Эмми».

Сериал «Доктор Куин» стал зенитом ее славы, но актриса продолжает появляться на экранах и посещать светские мероприятия. Несмотря на успешную карьеру, были у нее и провалы — например, номинация на «Золотую малину» за роль в пародийных «Пятьдесят оттенков черного»

Джейн Сеймур четыре раза выходила замуж и у нее четверо детей — от третьего и четвертого браков. Превосходная форма и абсолютная уверенность в себе позволили ей даже сняться для журнала Playboy в 2018 году. Также она регулярно выкладывает в своем аккаунте пляжные снимки. Кстати, у актрисы есть интересная особенность — гетерохромия. Так что один глаз у нее зеленый, а другой — карий.