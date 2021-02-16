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85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 8 2 часа назад
85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Народный артист СССР, худрук Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову во вторник, 16 февраля.
Михайлова подчеркнула, что 85-летний Соломин переносит заболевание «не в тяжелой форме». Подробности его состояния не раскрываются.
Юрий Соломин известен по таким фильмам, как «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и «Хождение по мукам». Он служит худруком Малого театра с 1988 года. Звание народного артиста СССР Соломин получил в 1988 году.
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Актеры , Юрий Соломин , ИТАР-ТАСС
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