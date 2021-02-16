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«Не знаю, на что он обиделся»: Дружинина — об отношениях с Жигуновым 

Даня Виттиг 1 час назад
«Не знаю, на что он обиделся»: Дружинина — об отношениях с Жигуновым
Фото: Globallookpress.com
Режиссер Светлана Дружинина в студии программы «Судьба человека» призналась, что не держит зла на актера Сергея Жигунова.

«Мы с моим мужем Толей Мукасеем забыли былые обиды. Мы всем благодарны, кто у нас работал. Каждый из актеров подарил нам часть своей жизни. Я не знаю, на что он обиделся. Это его проблема. Спасибо всем. И Жигунову в частности».

Как отметил муж Светланы Дружининой, знаменитый кинооператор Анатолий Мукасей, Жигунову не нужно обижаться на его жену.

«Пусть сам живет в этой коробке», — заметил муж режиссера.

Напомним, что Жигунов обиделся на Дружинину за то, что она присвоила себе создание образа Саши Белова.
В день рождения Дружининой актер попросил убрать его фамилию из титров «Гардемаринов».
Ранее "Рамблер" сообщал о потомках советских актеров, которые пошли по стопам родителей.
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Актеры , Судьба человека , Сергей Жигунов , Анатолий Мукасей , Светлана Дружинина
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