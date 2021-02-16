Режиссер Светлана Дружинина в студии программы «Судьба человека» призналась, что не держит зла на актера Сергея Жигунова.
«Мы с моим мужем Толей Мукасеем забыли былые обиды. Мы всем благодарны, кто у нас работал. Каждый из актеров подарил нам часть своей жизни. Я не знаю, на что он обиделся. Это его проблема. Спасибо всем. И Жигунову в частности».
Как отметил муж Светланы Дружининой, знаменитый кинооператор Анатолий Мукасей, Жигунову не нужно обижаться на его жену.
«Пусть сам живет в этой коробке», — заметил муж режиссера.
Напомним, что Жигунов обиделся на Дружинину за то, что она присвоила себе создание образа Саши Белова.
В день рождения Дружининой актер попросил убрать его фамилию из титров «Гардемаринов».
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