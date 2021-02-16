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За что попал в тюрьму актер, сыгравший Шмидта в «Бригаде» 

Александра Нечаева 1 час назад
Дмитрий Гуменецкий даже не думал, что когда-нибудь попадет в кино. Он был майором спецназа, но в 2000 году решил уйти со службы. Появление в сериале "Бригада" в роли начальника службы безопасности Саши Белого сделало его популярным. Однако, дальнейшая жизнь Дмитрия сложилась не слишком успешно. Смотрите видео и узнаете, почему Гуменецкого задержали и отправили в тюрьму не на экране, а в реальной жизни.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, почему милиционер из «Иван Васильевич меняет профессию» так рано ушел из жизни.
Актеры , Видео , Иван Васильевич меняет профессию , Дмитрий Гуменецкий
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