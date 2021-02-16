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Голливудская стилистка раскрыла секреты актрис, с которыми работала 

Диана Товсепова 1 час назад
Голливудская стилистка раскрыла секреты актрис, с которыми работала
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Американка Тахира из Нью-Йорка несколько лет работала с люксовыми брендами и одевала звезд Голливуда. Спустя годы работы, она рассказала о своем опыте, запустив ролики в популярном приложении TikTok.
Как выяснил "Рамблер", девушка раскрыла детали работы с некоторыми актрисами, которых знает весь мир.
В частности, девушка рассказала о звезде культового сериала "Секс в большом городе", Ким Кэтролл. По ее словам, Ким брала платье от Prada для благотворительной акции и была очень любезной. Актриса сама разговаривала с Тахирой по телефону и вела себя крайне вежливо. За такое отношение к людям девушка ставит Ким 10 из 10 баллов.
Соцсети
А вот звезда саги "Сумерки" Анна Кендрик получила от Тахиры шквал критики. Стилистка поставила ей минус сто баллов из десяти. Оказалось, что актриса обраилась к ней в 2016 году, когда готовилась к автограф-сессии своей книги. По словам блогерши, актриса сразу сказала, что не будет носить одежду меньше чем за 10 тысяч долларов (около 700 тысяч рублей), но в том, какие будут вещи, заинтересована не была. При этом, после автограф-сессии Кендрик попросила Тахиру выкинуть все милые письма и подарки фанатов в мусорное ведро. Такая просьба возмутила ее, потому как поклонники актрисы стояли в очереди, чтобы получить ее автограф на книге и порадовать своими подарками.
Соцсети
Через несколько лет, по рассказам Тахиры, она снова встретила актрису Анну Кендрик, но уже не захотела с ней работать. Ее коллега, которой пришлось это сделать, также рассказала о неприятном ощущении при работе с ней.
Соцсети
А вот звезду сериала "Игра Престолов" Эмилию Кларк стилистка оценила на высший балл. Когда Тахира консультировала Эмилию в бутике, они мило поговорили о сериале. Блогерша назвала Эмилию "милейшей из самых милых людей". Такхира осталась в восторге и от энергетики актрисы Дрю Беримор, звезды "Ангелов Чарли".
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Комментарии
Актеры , Сумерки , Секс в большом городе , Ангелы Чарли , Игра престолов , Ким Кэтролл , Эмилия Кларк , Анна Кендрик
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