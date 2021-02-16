Голливудская стилистка раскрыла секреты актрис, с которыми работала 

Американка Тахира из Нью-Йорка несколько лет работала с люксовыми брендами и одевала звезд Голливуда. Спустя годы работы, она рассказала о своем опыте, запустив ролики в популярном приложении TikTok.

Как выяснил "Рамблер", девушка раскрыла детали работы с некоторыми актрисами, которых знает весь мир.

В частности, девушка рассказала о звезде культового сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл . По ее словам, Ким брала платье от Prada для благотворительной акции и была очень любезной. Актриса сама разговаривала с Тахирой по телефону и вела себя крайне вежливо. За такое отношение к людям девушка ставит Ким 10 из 10 баллов.

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А вот звезда саги "Сумерки" Анна Кендрик получила от Тахиры шквал критики. Стилистка поставила ей минус сто баллов из десяти. Оказалось, что актриса обраилась к ней в 2016 году, когда готовилась к автограф-сессии своей книги. По словам блогерши, актриса сразу сказала, что не будет носить одежду меньше чем за 10 тысяч долларов (около 700 тысяч рублей), но в том, какие будут вещи, заинтересована не была. При этом, после автограф-сессии Кендрик попросила Тахиру выкинуть все милые письма и подарки фанатов в мусорное ведро. Такая просьба возмутила ее, потому как поклонники актрисы стояли в очереди, чтобы получить ее автограф на книге и порадовать своими подарками.

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Через несколько лет, по рассказам Тахиры, она снова встретила актрису Анну Кендрик, но уже не захотела с ней работать. Ее коллега, которой пришлось это сделать, также рассказала о неприятном ощущении при работе с ней.

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