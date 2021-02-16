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Умерла заслуженная артистка России Лариса Кичанова . Информация об этом появилась на сайте Малого театра.

Артистка ушла из жизни в возрасте 71 года.

«Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы. О месте и времени прощания с Ларисой Георгиевной мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении администрации театра.

Причиной смерти актрисы могли стать осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Лариса Кичанова служила в Малом театре с 1972 года. Актриса известна по ролям в таких спектаклях, как «Женитьба Бальзаминова», «На всякого мудреца довольно простоты» и «Господа Головлевы».