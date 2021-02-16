«Любимой женщины нет»: Павел Деревянко раскрыл детали личной жизни 

В столичном киноцентре «Октябрь» в этот вторник, 16 февраля, проходит светская премьера сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» . Одним из первых на показе появился исполнитель заглавной роли в фильме — популярный актер Павел Деревянко.

Артист пребывал в великолепном расположении духа, охотно общался с гостями вечера и с представителями масс-медиа. В частности, Павел Деревянко рассказал, что поддержать его на премьеру придет вся его семья — бывшая гражданская жена Дарья Мясищева и две дочери.

«Сегодня придет вся семья, мы в прекрасных отношениях. Но любимой женщины у меня нет», — отметил Павел Деревянко.

Актер также поделился впечатлениями от съемок в фильме «Конек-Горбунок», рассказав, что было самым сложным для него в воплощении необычного персонажа.

«Труднее всего было ходить «враскоряку», — признался Павел Деревянко.

Напомним, повод думать о том, что личная жизнь актера наладилась, появился после церемонии вручения премии «Золотой орел» — на ней Деревянко появился в компании с красивой блондинкой.

Позже оказалось, что девушка — танцовщица и зовут ее Алена Иванова, а с актером ее связывает только дружба.