Как менялась внешность знаменитых женских персонажей в кино 

Мода приходит и уходит, а диктовать она может не только тренды одежды, но и тренды во внешности. Это накладывает отпечаток в том числе и на визуализацию персонажей из различных произведений. А если собираются снять ремейк фильма, то внешность ключевых героев также может быть адаптирована под требования времени, общую стилистику фильма с поправкой на актуальность.

Вы замечали, что внешний облик тех персонажей, которые знакомы нам уже очень много лет, претерпел огромные изменения. Тренды меняются ровно также, как и спрос на то, чтобы внешний вид соответствовал веяниям моды.

Как менялась внешность киногероинь из культовых фильмов в зависимости от года, в котором снят фильм, — в галерее "Рамблера".