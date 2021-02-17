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Куда пропал Павел Майков после съемок в сериале «Бригада» 

Клео.Ру 5 часов назад
Куда пропал Павел Майков после съемок в «Бригаде»
Фото: Клео.Ру
Культовый фильм «Бригада» сделал скромного артиста мюзиклов из Мытищ настоящей знаменитостью. Но если коллег «из банды» — Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева и Владимира Вдовиченкова, начали активно приглашать для съемок в фильмах и сериалах, то Павел Майков надолго пропал с радаров поклонников киноленты.
Почему же так произошло?

Бригада

Павел Майков после окончания ГИТИСа работал в театрах, а также сыграл роль музыканта Ивана в мюзикле «Метро». Его все устраивало, он не бегал по кастингам, а на «Бригаду» подошел за компанию с другом. Актер считал, что фильм будет сниматься про строителей.
К удивлению Павла, его взяли в команду. Причем, большую роль сыграло его хамское поведение. На просьбу подать фотографии артист только огрызнулся и рявкнул, что у него уже все забрали.
Когда фильм «Бригада» про жизнь бандитов вышел на экраны, главные герои мгновенно стали популярными. Долгое время Майков веселился на полную катушку, купаясь в народной любви. Но возвращение на землю стало очень болезненным: актера попросту не приглашали на кастинги и съемки.

Чем Майков занимался после «Бригады»

За все это время Павел играл второстепенные роли, где самая примечательная — капитан Кудашев в сериале «Солдаты» (3-5 сезон). Были и главные роли, но в украинском или не пользующемся успехом кино. Также он ставил спектакли, вел малозаметные телепроекты.
Клео.Ру
Отчаявшись вновь обрести славу в качестве актера, Майков начал заниматься музыкой. С Алексеем Секириным (сериал «Счастливы вместе») он создал группу «7 процентов», и выступал в московских барах. После он играл в группе «ButterBrodsky», а затем и «Магрит», которая существует до сих пор.
Именно музыка помогла актеру выйти из кризиса и не стать алкоголиком. Во время отсутствия работы Павел злоупотреблял горячительными напитками.

Возрождение

2015 года стал для Павла Майкова настоящим толчком в мир кино. Его, наконец, пригласили сниматься в стоящем проекте «Измены». Затем был нашумевший фильм «Лед», комедия «Дылды», «Ольга», «Тобол», «Шерлок в России». А сейчас актер играет главную роль в новой комедии «Отпуск».
В ближайшем будущем выйдут еще 2 фильма с участием Майкова: «Макаров» (главная роль) и «Пальма».
Наконец-то, после 13-летнего перерыва о Павле Майкове вспомнили. Сам он долго ждал этого момента и теперь выкладывается на все 100%.
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Комментарии
Актеры , Солдат , Измена , Счастливы вместе , Метро , Лёд , Солдаты , Тобол , Павел Майков , Владимир Вдовиченков , Алексей Секирин , Дмитрий Дюжев , Клео.Ру
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