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У звезды фильма «Белое солнце пустыни» заподозрили повторный коронавирус 

Lenta.ru и ещё 4 20 часов назад
У Кахи Кавсадзе заподозрили повторный коронавирус
Фото: РИА Новости
У звезды фильма «Белое солнце пустыни», актера Кахи Кавсадзе заподозрили повторное заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
По словам наблюдающих актера врачей, не исключено, что мужчина заразился второй раз. В больнице ждут результаты анализов. Отмечалось, что в первый раз 85-летний артист перенес коронавирусную инфекцию осенью 2020 года. Согласно медицинским документам, у Кавсадзе должен быть высокий уровень антител. На данный момент ему поставлен диагноз «пневмония».
Ранее стало известно о госпитализации Кавсадзе с двусторонней пневмонией в Первую университетскую клинику Тбилиси. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Руставели. Широкой публике он наиболее известен по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни».
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