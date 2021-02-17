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Чем занимается Михалкова после «Уральских пельменей» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В октябре 2019 года Юлия Михалкова официально объявила об уходе из шоу "Уральские пельмени". Она являлась его участницей на протяжении десяти лет и завоевала благодаря "пельменям" славу. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается после ухода из юмористической программы.
Михалкова рассказала, что на протяжении десяти лет играла в одном и том же амплуа, а стабильность она назвала главным врагом актера.

«В "Пельменях" я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали — все это я переросла», — заявила актриса.

После ухода из шоу она приняла участие в новом сезоне детского КВН, а сейчас вернулась к работе над юмористическим шоу. Она снимается в новом проекте телеканала СТС "Сториз", где актеры показывают юмористические зарисовки о разных жизненных ситуациях.
Помимо участия в шоу Михалкова занимается публицистикой. В сентябре она выпустила книгу о взаимоотношениях с мужчинами «Не говори мужчинам "НЕТ!"». В ней она рассказала о своем опыте общения с сильным полом.
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Актеры , Фото , Юлия Михалкова
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