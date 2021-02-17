«Две недели комы»: Никульников рассказал, как потерял 10-летнего сына

" У меня пропало всякое желание что-то делать. Было внутреннее опустошение, ничего не хотелось и не моглось. Маму Бори не винил в произошедшем, винил себя. Ведь если бы я был рядом, этого бы не случилось. После смерти сына Ольга работала в музыкальной школе, руководила церковным хором, а потом полностью посвятила себя служению Господу".