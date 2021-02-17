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«Две недели комы»: актер из «Возвращения Будулая» вспомнил, как потерял сына 

Анна Арсеньева 4 часа назад
«Две недели комы»: Никульников рассказал, как потерял 10-летнего сына
Фото: Кадр из видео
Звезда фильма "Возвращение Будулая" Алексей Никульников рассказал, как в середине 90-х потерял своего единственного сына Бориса. О трагедии актер вспомнил в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".
Десятилетний ребенок Алексея Никульникова попал под электричку:

"…получил черепно-мозговую травму. Две недели комы, ну и все… Сын похож на меня — он был любителем сюрпризов. Как-то Боря побежал на платформу, чтобы сказать друзьям: "Оп-ля, я здесь!". И попал под эту дурацкую электричку. В общем, какой-то бред. Но тем не менее что произошло, то произошло", — рассказал актер.

Вместе с бывшей супругой Ольгой они тяжело переживали трагедию:

" У меня пропало всякое желание что-то делать. Было внутреннее опустошение, ничего не хотелось и не моглось. Маму Бори не винил в произошедшем, винил себя. Ведь если бы я был рядом, этого бы не случилось. После смерти сына Ольга работала в музыкальной школе, руководила церковным хором, а потом полностью посвятила себя служению Господу".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Дружинина рассказала об отношениях с Жигуновым.
Видео дня. Трагедия милиционера из «Иван Васильевич меняет профессию»
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Актеры , Судьба человека , Возвращение Будулая , Алексей Никульников
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