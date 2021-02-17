«Две недели комы»: Никульников рассказал, как потерял 10-летнего сына

Звезда фильма "Возвращение Будулая" Алексей Никульников рассказал, как в середине 90-х потерял своего единственного сына Бориса. О трагедии актер вспомнил в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия 1".
Десятилетний ребенок Алексея Никульникова попал под электричку:
"…получил черепно-мозговую травму. Две недели комы, ну и все… Сын похож на меня — он был любителем сюрпризов. Как-то Боря побежал на платформу, чтобы сказать друзьям: "Оп-ля, я здесь!". И попал под эту дурацкую электричку. В общем, какой-то бред. Но тем не менее что произошло, то произошло", — рассказал актер.
Вместе с бывшей супругой Ольгой они тяжело переживали трагедию:
" У меня пропало всякое желание что-то делать. Было внутреннее опустошение, ничего не хотелось и не моглось. Маму Бори не винил в произошедшем, винил себя. Ведь если бы я был рядом, этого бы не случилось. После смерти сына Ольга работала в музыкальной школе, руководила церковным хором, а потом полностью посвятила себя служению Господу".
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