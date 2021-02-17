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Как живет Николай Сличенко — яркий цыганский актер, сыгравший в фильме «Свадьба в Малиновке» 

Клео.Ру 3 часа назад
Как живет Николай Сличенко, сыгравший в фильме «Свадьба в Малиновке»
Фото: Клео.Ру
Николай был любим многими советскими зрителями, он великолепно проявил себя как актер и певец. Сейчас знаменитому артисту 86 лет.
Будущая знаменитость появился на свет в 1934 году под Харьковом. Его детство пришлось на годы войны, в ходе которой он потерял многих родственников. Это сильно повлияло на характер мальчика, он приобрел мужественность и самостоятельность. В школьные годы Коля уже зарабатывал: он продавал выращенный им горох, а деньги отдавал своей семье, а также соседским цыганам.
Как это заведено у цыган, по вечерам во дворе часто собиралась компания, все пели и танцевали. При этом Николай это делал не только ради развлечения, он уже знал, что будет артистом. Родные решили поддержать его стремление, и когда они узнали о театре «Ромэн», собрали все средства и отправили Сличенко в Москву.
Клео.Ру
Юному артисту способствовала удача, его приняли в состав театра. После этого начался стремительный взлет карьеры Николая. Его приглашали на съемки многие режиссеры, и для того, чтобы исполнить песни, и чтобы сыграть роли.
Зрителям особенно пришлись по душе такие музыкальные произведения в его исполнении как «Очи черные» и «Письмо матери». В качестве актера Сличенко прославили картины «Свадьба в Малиновке», «Новогоднее похищение», «Мой остров синий». В последнем проекте Николай проявил себя и как режиссер.
Привлекательный цыган был очень популярен среди поклонниц, но всегда стремился создать крепкую семью. Первый его брак был с Сетарой Казымовой, коллегой по театру. Супруги прожили вместе восемь лет, родили сына Алексея, но из-за разных взглядов они расстались.
Клео.Ру
Со второй женой Тамиллой Агамировой Николай в браке уже 62 года.
Отношения супругов построены на взаимном уважении, и с годами их привязанность друг к другу только росла. В этом браке появились дочь и сын. Несмотря на столь почтенный возраст, артист продолжает выступать в театре, а вне работы он посвящает время семье.
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Актеры , Свадьба в Малиновке , Николай Сличенко , Клео.Ру
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