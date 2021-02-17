У Кахи Кавсадзе заподозрили повторный коронавирус 

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Звезда фильма "Белое солнце пустыни" Кахи Кавсадзе мог повторно заразиться коронавирусом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Врачи, наблюдающие 85-летнего актера, не исключают возможности его повторного заражения. Сейчас в больнице ждут результаты анализов. Пока артисту поставили диагноз "пневмония".

В первый раз Кахи Кавсадзе заболел COVID-19 осенью прошлого года. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в Первую университетскую клинику Тбилиси.