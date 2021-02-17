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У Кахи Кавсадзе заподозрили повторный коронавирус 

Анна Арсеньева 2 часа назад
У Кахи Кавсадзе заподозрили повторный коронавирус
Фото: РИА Новости
Звезда фильма "Белое солнце пустыни" Кахи Кавсадзе мог повторно заразиться коронавирусом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Врачи, наблюдающие 85-летнего актера, не исключают возможности его повторного заражения. Сейчас в больнице ждут результаты анализов. Пока артисту поставили диагноз "пневмония".
В первый раз Кахи Кавсадзе заболел COVID-19 осенью прошлого года. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в Первую университетскую клинику Тбилиси.
Ранее "Рамблер" сообщал, что 85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом.
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