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57-летняя Айдан Шенер — одна из самых узнаваемых на постсоветском пространстве турецких актрис.

В 18 лет Айдан Шенер стала обладательницей титула «Мисс Турция», представляла Турцию на конкурс «Мисс Мира» 1981 года, уступив представительнице Венесуэлы Пилин Леон.

После Айдан стала моделью, снималась в рекламе. Прославила Айдан Шенер роль Фериде в экранизации романа Решада Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая».

Фильм о непокорной девушке, выросшей в женщину с твердым характером и в конце концов воссоединившейся со своей любовью, стал для ее карьеры определяющим.

Ее часто приглашали на роли в драматические фильмы, доставались Айдан Шенер и сложные роли — однажды она сыграла проститутку.

Актриса продолжает сниматься в телешоу и сериалах. Одним из ее новейших проектов стал сериал «Дениз в моем сердце» (2017), выходивший и в русском переводе.

Интересно, что предки Айдан Шенер родились на территории России, они были татарами. В 2004 году актриса по приглашению Министерства культуры Республики Татарстан посещала Казань вместе с отцом, приняла участие в нескольких местных праздниках.

Альберту Шакирову. Во второй раз актриса прибыла в Россию в 2007 году. Айдан Шенер была гостьей торжественного закрытия III международного Кинофестиваля Мусульманского Кино «Золотой Минбар». Она вручала приз международной организации ТЮРКСОЙ «за отражение культуры и традиций народов тюркского мира» режиссеру картины «Бабай»

С 1983 по 1991 год Айдан Шенер была замужем за футболистом Айханом Акбином, в браке родилась дочь Эджем.

Девушка пошла по стопам матери и также стала актрисой.