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Названа предварительная причина смерти актера Мягкова 

Lenta.ru и ещё 29 5 часов назад
Названа предварительная причина смерти актера Мягкова
Фото: РИА Новости
Причиной смерти народного артиста РСФСР, звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Андрей Мягкова, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность. Подробности кончины актера раскрыл Telegram-канал Mash в четверг, 18 февраля.
Отмечается, что Мягков потерял сознание, когда находился у себя дома. Его обнаружила супруга, актриса Анастасия Вознесенская, которая вызвала скорую помощь. Мягков скончался до приезда врачей.
О смерти Андрея Мягкова стало известно ранее в четверг. Актеру было 82 года.
Помимо роли в «Иронии судьбы», Мягков известен по таким картинам, как «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», «Серебряные трубы», «Надежда» и «Похождения зубного врача».
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Актеры , Ирония судьбы, или с легким паром! , Служебный роман , Жестокий романс , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская
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