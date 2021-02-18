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Советские актеры, так и не ставшие Народными артистами СССР 

Александра Нечаева 4 часа назад
Они были невероятно популярны, их обожали зрители, а режиссеры наперебой приглашали сниматься в своих картинах. Фильмы с их участием с удовольствием смотрят до сих пор, но, заслужив безусловную зрительскую любовь, звание Народный артист СССР в свое время эти актеры так и не получили. Поистине великие артисты, которых обошла стороной главная кинонаграда Советского Союза, — в фотогалерее «Рамблера».
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