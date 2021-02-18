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Ахеджакова поделилась воспоминаниями о работе с Мягковым 

Teleprogramma.pro и ещё 9 3 часа назад
Ахеджакова поделилась воспоминаниями о работе с Мягковым
Фото: Teleprogramma.pro
Народная артистка России выразила соболезнования в связи со смертью культового актера. Они много снимались вместе в фильмах Эльдара Рязанова, пересекались на съемках всю жизнь.
Андрей Мягков снимался в кино, играл в театре и преподавал в Школе-студии МХАТ. Однако последние десять лет он уже почти не снимался в фильмах и не посещал светские рауты. По словам актера, ему не нравится бесчувственное и бессердечное кино, как в Америке, поэтому он и не хотел сниматься больше. А 18 февраля стало известно, что он скончался. Артист жил так скромно, что никто не подозревал, что у него были проблемы со здоровьем.
По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако в его окружении рассказали, что Мягков в последнее время болел. Когда врачи скорой помощи приехали на вызов, то пытались его реанимировать, но безуспешно. Друзья и близкие тяжело переживают эту утрату.
Светлана Немоляева призналась, что у нее сохранились только светлые воспоминания об этом актере. Лия Ахеджакова тесно работала с Мягковым. Они снимались в фильмах в месте ни раз в творениях Эльдара Рязанова.

«Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его», — призналась Ахеджакова. «Замечательный артист! Так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, но очень легкий в работе: не надо долго репетировать, обсуждать. Он был просто замечательный в работе человек!» — добавила она.

По словам актрисы, Андрея Васильевич умел блистательно меня образы, при этом в жизни он был интеллигентным, блистал умом и был вообще не шумным. Она согласилась с коллегами, что актер славился своей сдержанностью и при этом с огромным внутренним миром, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Добавим, что о месте и дате похорон будет сообщено дополнительно. У актера не было детей. Он около 50 лет прожил в браке с коллегой Анастасией Вознесенской. У пары не было детей. Они объясняли это тем, что всю молодость работали, поэтому времени на личное у них не хватало.
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Актеры , Говорит Москва , Светлана Немоляева , Лия Ахеджакова , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов , Радиостанция "Говорит Москва"
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