Ахеджакова поделилась воспоминаниями о работе с Мягковым 

«Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его», — призналась Ахеджакова. «Замечательный артист! Так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, но очень легкий в работе: не надо долго репетировать, обсуждать. Он был просто замечательный в работе человек!» — добавила она.