Актриса Александра Бортич стала гостьей шоу Юрия Дудя. В числе других вопросов она немного коснулась и темы своего заработка, при этом отказавшись напрямую отвечать о том, сколько именно зарабатывает за день съемок.
"Я в какой-то момент подустала слышать, что я очень дорогая и очень занятая. Нет!",
— заявила она, призывая присылать ей сценарии на рассмотрение.
Отвечая на вопросы Дудя, она сказала, что получает "точно не больше" 300 тысяч рублей за съемочный день.
"Я знаю, что есть слух про какие-то 300 тысяч, которые я получаю, это интересно, я посмеялась. Я не там еще",
— прокомментировала эту информацию Александра.
Ранее "Рамблер" писал, что бывшая участница призналась, что "Дом-2" закрыли окончательно.