Лучшие фильмы и любимые роли Андрея Мягкова 

Сегодня страна потеряла еще одного культового актера — на 83-м году жизни не стало звезды советского кино Андрея Мягкова . Отечественный зритель знает и любит практически каждого персонажа, воплощенного Мягковым на экране.

Конечно, того самого Женю Лукашина вся страна наблюдает каждый год за праздничным столом, а для многих россиян он уже давно стал частью семьи и символом Нового года. Однако у Андрея Мягкова есть еще целый список выдающихся ролей, и драматичный, комедийных, но всегда запоминающихся.

"Рамблер" вспоминает любимые роли самого доброго актера советского кинематографа, Андрея Мягкова.