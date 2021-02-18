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Лучшие фильмы и любимые роли Андрея Мягкова 

Диана Товсепова 6 часов назад
Сегодня страна потеряла еще одного культового актера — на 83-м году жизни не стало звезды советского кино Андрея Мягкова. Отечественный зритель знает и любит практически каждого персонажа, воплощенного Мягковым на экране.
Конечно, того самого Женю Лукашина вся страна наблюдает каждый год за праздничным столом, а для многих россиян он уже давно стал частью семьи и символом Нового года. Однако у Андрея Мягкова есть еще целый список выдающихся ролей, и драматичный, комедийных, но всегда запоминающихся.
"Рамблер" вспоминает любимые роли самого доброго актера советского кинематографа, Андрея Мягкова.
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Актеры , Фото , Андрей Мягков
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