Ахеджакова поделилась воспоминаниями о работе с Мягковым 

Ахеджакова и Мягков много снимались вместе в фильмах Эльдара Рязанова , довольно часто пересекались на съемках.

«Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его. Замечательный артист! Так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, но очень легкий в работе: не надо долго репетировать, обсуждать. Он был просто замечательный в работе человек!»

— призналась Ахеджакова.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако в его окружении рассказали, что Мягков в последнее время болел. Когда врачи скорой помощи приехали на вызов, то пытались реанимировать актера.

О месте и дате похорон будет известно позже.