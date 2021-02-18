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Ахеджакова поделилась воспоминаниями о работе с Мягковым 

Мария Грибова 5 часов назад
Народная артистка России Лия Ахеджакова выразила соболезнования в связи со смертью актера Андрея Мягкова. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ахеджакова и Мягков много снимались вместе в фильмах Эльдара Рязанова, довольно часто пересекались на съемках.

«Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его. Замечательный артист! Так больно… Мы не дружили, но он был довольно закрытый, интеллигентный человек. Пересекались всю жизнь благодаря Эльдару Рязанову. Он такой закрытый, молчаливый, но очень легкий в работе: не надо долго репетировать, обсуждать. Он был просто замечательный в работе человек!»

— призналась Ахеджакова.
По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако в его окружении рассказали, что Мягков в последнее время болел. Когда врачи скорой помощи приехали на вызов, то пытались реанимировать актера.
О месте и дате похорон будет известно позже.
Ранее «Рамблер» писал о том, что умер актер Андрей Мягков.
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Актеры , Видео , Говорит Москва , Лия Ахеджакова , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов
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