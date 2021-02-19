Что известно о сыне Дмитрия Нагиева 

Дмитрия Нагиева любят многие зрители, но мало кто знает, что у него есть взрослый сын, который тоже появляется на большом экране.

Нагиев был женат один раз. Его избранницей стала журналистка Алла Щелищева, более известная как Алиса Шер . Они поженились в 1986 и прожили в браке до 2010 года. В 1989 году у них родился первенец, которого назвали Кириллом.

@kirill_nagiev

Впервые в кино Кирилл дебютировал в 15 лет. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Осторожно, Задов!». На съемки он попал случайно, так как отец решил взять его с собой на площадку.

В детстве Кирилл не хотел становиться актером, но после своего первого опыта записался в театральный кружок и хор. После школы он поступил в МХАТ, но на третьем курсе вернулся в родной Санкт-Петербург и перешел в СПбГАТИ. В студенческие годы отец помогал ему с поиском ролей, поэтому молодой актер успел сняться в "Папиных дочках", "Весельчаках" и "Русском кресте".

В 2012 году он снялся в сериале «Бригада: Наследник» и эта работа помогла ему завоевать славу. Еще одним заметным проектом стал сериал «Принц Сибири». После нескольких работ популярность Кирилла пошла в гору.

@kirill_nagiev

Он стал не только актером, но и телеведущим. Так он вел телепрограмму «Ревизорро-шоу» вместе с Еленой Летучей.