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Что известно о сыне Дмитрия Нагиева 

Елизавета Назарова 1 час назад
Что известно о сыне Дмитрия Нагиева
Фото: @kirill_nagiev
Дмитрия Нагиева любят многие зрители, но мало кто знает, что у него есть взрослый сын, который тоже появляется на большом экране.
Нагиев был женат один раз. Его избранницей стала журналистка Алла Щелищева, более известная как Алиса Шер. Они поженились в 1986 и прожили в браке до 2010 года. В 1989 году у них родился первенец, которого назвали Кириллом.
@kirill_nagiev
Впервые в кино Кирилл дебютировал в 15 лет. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Осторожно, Задов!». На съемки он попал случайно, так как отец решил взять его с собой на площадку.
В детстве Кирилл не хотел становиться актером, но после своего первого опыта записался в театральный кружок и хор. После школы он поступил в МХАТ, но на третьем курсе вернулся в родной Санкт-Петербург и перешел в СПбГАТИ. В студенческие годы отец помогал ему с поиском ролей, поэтому молодой актер успел сняться в "Папиных дочках", "Весельчаках" и "Русском кресте".
В 2012 году он снялся в сериале «Бригада: Наследник» и эта работа помогла ему завоевать славу. Еще одним заметным проектом стал сериал «Принц Сибири». После нескольких работ популярность Кирилла пошла в гору.
@kirill_nagiev
Он стал не только актером, но и телеведущим. Так он вел телепрограмму «Ревизорро-шоу» вместе с Еленой Летучей.
Несмотря на то, что многие девушки мечтают об отношениях с Кириллом Нагиевым и хотят, чтобы он стал завидным холостяком, их можно разочаровать. На протяжении нескольких лет он живет вместе со своей возлюбленной Юлией Мельниковой. Девушка работает графическим дизайнером.
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Актеры , Папина дочка , Дмитрий Нагиев , Юлия Мельникова , Алиса Шер
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