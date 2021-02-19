Миронова: «Я не осталась без работы в театре „Ленком“

Актриса Мария Миронова в Instagram опровергла ранее появившиеся в некоторых СМИ слухи, якобы у нее конфликт с директором театра «Ленком» Марком Варшавером и постановки с ее участием выводят из репертуара.

«Я не осталась без работы в театре «Ленком», в котором служу уже долгие годы! Наш замечательный директор Марк Борисович Варшавер меня зовет последние 1,5 года в каждую постановку! Один мой спектакль был снят еще при жизни Марка Захарова . Наконец, объективная причина моего неучастия в новых премьерах — официальный декрет и далее декретный отпуск, по завершении которого я сразу вернулась к текущему репертуару!»

«Мария, мы вас любим и восхищаемся вами», «Мария, вы никому и ничего не должны», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Марк Варшавер в беседе с нашим изданием подтверждал, что постоянно приглашает Марию Миронову на работу в новые спектакли. Никаких проблем в отношениях с ней у него нет. Кроме того, он заверил, что к июню в театре готовятся сразу шесть новых постановок, так что зрителям не придется скучать.