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Макконахи рассказал об упущенной роли в фильме «Титаник» 

Стелла Шмель 2 часа назад
Макконахи рассказал об упущенной роли в фильме «Титаник»
Фото: depositphotos.com
Голливудский актер Мэттью Макконахи рассказал, как пробовался на роль в "Титанике", но не получил ее. Актер пробовался на роль Джека. Об этом он поведал в ходе интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Team Coco.
Макконахи рассказал, как читал сценарий вместе с Кейт Уинслет. По его словам, все выглядело так, будто это кинопробы. Были включены камеры.
Потом к нему подошел кто-то из съемочной группы, похвалил за актерскую игру, поэтому артист решил, что роль уже в кармане.
Однако, когда стало известно, что роль Джека досталась не ему, а Леонардо Ди Каприо, он был искренне удивлен.
Также он опроверг слухи о том, что якобы сам отказался от роли в "Титанике".
Ранее "Рамблер" писал, что актриса Миронова заявила, что не осталась без работы в театре "Ленком".
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Актеры , Титаник , Кейт Уинслет , Леонардо ДиКаприо
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