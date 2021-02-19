Макконахи рассказал об упущенной роли в фильме «Титаник» 

Голливудский актер Мэттью Макконахи рассказал, как пробовался на роль в "Титанике", но не получил ее. Актер пробовался на роль Джека. Об этом он поведал в ходе интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Team Coco.

Макконахи рассказал, как читал сценарий вместе с Кейт Уинслет . По его словам, все выглядело так, будто это кинопробы. Были включены камеры.

Потом к нему подошел кто-то из съемочной группы, похвалил за актерскую игру, поэтому артист решил, что роль уже в кармане.

Однако, когда стало известно, что роль Джека досталась не ему, а Леонардо Ди Каприо , он был искренне удивлен.

Также он опроверг слухи о том, что якобы сам отказался от роли в "Титанике".