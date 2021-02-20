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Как актер из фильма «Девять дней одного года» сбежал из немецкого плена 

Катерина Саломе 5 часов назад
Как актер из фильма «Девять дней одного года» сбежал из немецкого плена
Фото: Кадр из фильма «Девять дней одного года»
Еще при жизни Иннокентия Смоктуновского называли гением, и его знала вся страна. Он был выдающимся актером. Кроме того, артист воевал за родину во времена Великой отечественной войны и даже был взят в плен. "Рамблер" расскажет, как Смоктуновскому удалось сбежать от немцев.
На фронт Иннокентий Михайлович попал в январе 1943 года. Смоктуновский в этой войне прошел все круги ада. Простым пехотинцем он воевал на Курской дуге, форсировал Днепр и освобождал Киев.
В начале декабря 1943 года в боях за освобождение Житомира, воинская часть Смоктуновского попала в окружение, актера захватили в плен. Колонну в которой находился Иннокентий Михайлович, погнали в Германию.
Как вспоминает актер, ему тогда помог сбежать один солдат. Им двоим конвоир разрешил покинуть колонну по нужде. Этот солдат показал Смоктуновскому жестом оставаться под мостом, а сам скатился по снегу, смазывая следы.
Отсутствие Иннокентия Михайловича чудом никто не заметил. А он чуть не замерзнув почти сутки пролежал под мостом, и потом еще несколько дней бродил по лесам, прятался от немцев, пока не добрался до украинской деревеньки. Его полузамерзшего и голодного приютила старенькая женщина. У нее он находился почти месяц.
В феврале случай помог ему добраться до партизанского отряда им. Ленина Каменец-Подольского соединения. В конце весны 1944 года партизаны соединился с войсками Красной Армии.
Иннокентий Михайлович принимал участие в битве за Берлин, был награжден самой уважаемой солдатской медалью «За отвагу». Войну Смоктуновский закончил в звании старшего сержанта.
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Актеры , Иннокентий Смоктуновский
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