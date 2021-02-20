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Что стало с исполнительницей главной роли в сериале «Возвращение в Эдем» 

Александра Нечаева 5 часов назад
Почему ушла из кино актриса, сыгравшая в «Возвращении в Эдем»
Фото: Кадр из сериала "Возвращение в Эдем"
Австралийский сериал «Возвращение в Эдем» вышел на экраны нашей страны в начале 1990-х годов, хотя был снят на десятилетие раньше, в 1983 году. На громкий успех проекта никто из его создателей не рассчитывал, в сериале принимали участие не слишком известные актеры, среди которых была и Ребекка Гиллинг, исполнившая главную роль Стефани Харпер. О том, как сложилась жизнь актрисы после сериала, читайте в материале «Рамблера».
Вопреки ожиданиям, сериал стал невероятно популярным, было принято решение снимать второй сезон, а актеры, принявшие в нем участие, в одночасье стали знаменитыми. Ребекка Гиллинг всегда говорила, что работа «Возвращении в Эдем» стала самой большой ролью в ее кинокарьере. Стоит, кстати, упомянуть, что Ребекка начинала свою карьеру как манекенщица, поэтому в сценах, где ее героиня изображает Тару Уэллс, выглядела весьма убедительно, ведь, по сути, на подиуме чувствовала себя, как рыба в воде.
Благодаря «Возвращению в Эдем» Гиллинг обрела мировую популярность, хотя некоторые критики отмечали эту работу как не самую удачную в карьере актрисы. Но зрители и режиссеры были другого мнения.
Ребекка активно снималась в фильмах и сериалах еще в течение семи лет после выхода на экраны «Возвращения в Эдем», всего в фильмографии актрисы 15 картин. А затем в одночасье, подобно своей героине Стефани Харпер, решила поменять свою жизнь: несмотря на свою популярность Гиллинг оставила карьеру актрисы и посвятила себя деятельности в экологической организации.
Уже много лет Ребекка Гиллинг не появляется на светских мероприятиях, предпочитая заниматься общественными делами по экологии и занимает пост исполнительного директора некоммерческой организации по защите природы.
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