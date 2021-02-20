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Судьба забытой советской актрисы 

Александра Нечаева 3 часа назад
Светлана Смехнова известна зрителям по ролям в фильмах «Таежная повесть» и «Дочки-матери». Всего в фильмографии актрисы 18 работ. Могло бы быть гораздо больше, но в середине 1970-х годов Светлана оставила карьеру актрисы. Решив, что любовь для нее гораздо важнее работы, Смехнова вышла замуж за югослава и уехала в другую страну.
Выбор, увы, оказался неправильным: муж стал изменять, счастья в семье не было, а на родине актрису уже забыли… О том, с какими последствиями выбора пришлось столкнуться Светлане Смехновой, рассказывает видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал об успехе и разочарованиях Вячеслава Невинного.
Актеры , Видео , Дочки-матери , Светлана Смехнова
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