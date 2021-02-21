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Российскую актрису признали лучшей в Европе 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Несколько лет назад популярная в России актриса Лянка Грыу уехала в США, чтобы попробовать прославиться в Голливуде. Долгое время о ней не было ничего слышно, однако она продолжала сниматься в некоторых зарубежных проектах. Так, например, Лянке Грыу дали роль в пятом и шестом сезонах сериала "Американцы". А недавно актрису признали лучшей в Европе.
Как выяснил "Рамблер", Лянка Грыу сыграла в 15-минутной короткометражке белорусского режиссера Анастасии Сергиени "Сойка". Его сняли на деньги, собранные с помощью краудфандинга. В картине рассказывается о девушке, которая иммигрировала в Нью-Йорк из Восточной Европы.
Актерскую игру Лянки Грыу оценила Европейская киноакадемия. Она получила диплом и звание "Лучшая актриса месяца".
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Актеры , Фото , Американец , Американцы
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