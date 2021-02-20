В Москве прошло прощание с советским актером Андреем Мягковым 

Несколько дней назад из жизни ушел советский актер Андрей Мягков, который полюбился зрителям своими ролями в "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".
Последние годы у артиста были серьезные проблемы с сердцем. Ночью он неожиданно потерял сознание, но врачи уже не могли его спасти.
Сегодня в МХТ имени Чехова в Москве прошло прощание с актером. На мероприятии присутствовали коллеги, близкие и поклонники звезды. Одни выступали на сцене с прощальными речами, другие — возлагали цветы.
Ранее "Рамблер" сообщал о самых любимых ролях Андрея Мягкова.