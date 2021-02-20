В Москве прошло прощание с советским актером Андреем Мягковым 

Последние годы у артиста были серьезные проблемы с сердцем. Ночью он неожиданно потерял сознание, но врачи уже не могли его спасти.

Сегодня в МХТ имени Чехова в Москве прошло прощание с актером. На мероприятии присутствовали коллеги, близкие и поклонники звезды. Одни выступали на сцене с прощальными речами, другие — возлагали цветы.