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Редкие снимки юной Мэрилин Монро в качестве модели пин-ап 

BigPicture.ru 1 час назад
Легенда мирового кино в юности была моделью одного из известнейших пин-ап-художников Эрла Морана.
Мало кто знает, что в начале своей карьеры легенда мирового кино Мэрилин Монро была моделью одного из известнейших пин-ап-художников Эрла Морана.
1/6  Мало кто знает, что в начале своей карьеры легенда мирового кино Мэрилин Монро была моделью одного из известнейших пин-ап-художников Эрла Морана.
Фото: BigPicture.ru
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Монро начала позировать для него, будучи 19-летней начинающей актрисой.
2/6  Монро начала позировать для него, будучи 19-летней начинающей актрисой.
Фото: BigPicture.ru
Моран тогда уже зарекомендовал себя как ведущий создатель красивых женских
3/6  Моран тогда уже зарекомендовал себя как ведущий создатель красивых женских
Фото: BigPicture.ru
Художник фотографировал юную Мэрилин, а затем создавал изображения, почти не отличавшиеся от оригинала.
4/6  Художник фотографировал юную Мэрилин, а затем создавал изображения, почти не отличавшиеся от оригинала.
Фото: BigPicture.ru
О совместной работе с Монро Моран оставил воспоминания.
5/6  О совместной работе с Монро Моран оставил воспоминания.
Фото: BigPicture.ru
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«Она все делала естественно. Выполняла всегда то, что я требовал. И была самой чувственной девушкой. Лучше всех остальных. На эмоциональном уровне она также все делала правильно. Ее движения, руки, тело — все было совершенным», - вспоминал Моран.
6/6  «Она все делала естественно. Выполняла всегда то, что я требовал. И была самой чувственной девушкой. Лучше всех остальных. На эмоциональном уровне она также все делала правильно. Ее движения, руки, тело — все было совершенным», - вспоминал Моран.
Фото: BigPicture.ru
Мало кто знает, что в начале своей карьеры легенда мирового кино Мэрилин Монро была моделью одного из известнейших пин-ап-художников Эрла Морана. Монро начала позировать для него, будучи 19-летней начинающей актрисой, а Моран тогда уже зарекомендовал себя как ведущий создатель красивых женских портретов.
Художник фотографировал юную Мэрилин, а затем создавал изображения, почти не отличавшиеся от оригинала. О совместной работе с Монро Моран вспоминал так:

«Она все делала естественно. Выполняла всегда то, что я требовал. И была самой чувственной девушкой. Лучше всех остальных. На эмоциональном уровне она также все делала правильно. Ее движения, руки, тело — все было совершенным».

Мы нашли для вас те самые кадры, с которых и срисовывали будущую звезду.
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