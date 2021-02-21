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Машкова снялась в США в кино 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Машкова снялась в США в кино
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Мария Машкова заявила, что последний месяц провела на съемках первого в своей жизни американского проекта. Тема тесно связана с космосом.
Как заметила звезда, на днях она вместе с подругами наблюдала, как американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер Персеверанс — марсоход, который будет искать на Красной планете следы бактериальной жизни.

«Потребовалось десять лет, чтобы получить первую работу в Америке. Зато сразу такую, о которой я даже не мечтала».

Также Мария Машкова анонсировала встречу с подписчиками в популярном приложении Clubhouse. Она пообещала поговорить, каково это жить на две страны. Кроме того, звезда расскажет пользователям, тоскует ли она по родине, а также о том, сколько упорства и непоколебимости нужно, чтобы выйти в открытый космос.
Напомним, что Мария Машкова — дочь известного режиссера и актера Владимира Машкова. Ранее она рассказывала, что часто спорит с отцом относительно жизни в Америке и России. У них противоположные точки зрения на этот счет.
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Комментарии
Актеры , Владимир Машков , Мария Машкова , Роскосмос , NASA
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