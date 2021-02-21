Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада» 

После сериала "Бригада" жизнь миллионов подростков разделилась на «до» и «после» . Дети 90-х выросли на нем, а Саша Белый — это самый настоящий супергерой того времени (хоть и не совсем положительный).

Сериал действительно разлетелся на цитаты и стал своего рода символом той эпохи. Мы точно знаем, что сказать, когда видим машину Линкольн и почему собака — лучший друг человека, а на загадку про «зимой и летом одним цветом» отвечаемсовсем не про елку.

15 серий «Бригады» — это не просто приключения бандитов, это история о дружбе, любви и предательстве.

Сегодня решили вспомнить, как выглядит сын Саши Белого и Оли.

Роль Вани исполнил актер Игорь Виноградов , на момент съемок ему было 6 лет. Кстати, это не первая его работа в кино. До этого он снимался в детективном сериале «Гражданин начальник».

После «Бригады» Игорь продолжил актерскую карьеру, он сыграл в мелодраме «Будем на ты», в картинах «Операция „Эники-Беники“» и «Чёртово колесо», а также в сериале «Любовь и прочие глупости».

В 2016 году экранный отец и сын встретились на съёмочной площадке фильма «Мифы о Москве». У Сергея Безрукова там была небольшая роль, а вот Игорь Виноградов работал в качестве реквизитора. Безруков выложил видео в Instagram.

Сейчас Игорю Виноградову уже 22 года. Правда, о личной жизни актера и о том, чем он сейчас занимается, ничего не известно. Аккаунта в социальных сетях у него нет (да-да, и такое бывает).