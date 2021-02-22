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Друзья Мягкова рассказали, почему он ушел с работы на пике карьеры 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Друзья и коллеги Мягкова рассказали, почему актер бросил работу в театре на пике своей карьеры. Об этом стало известно в ходе прощания с актером.
В последний раз Мягков выходил на сцену МХТ им. Чехова в 2008 году. Он играл в спектакле "Белый кролик" вместе со своей супругой Анастасией Вознесенской. Во время выступления у нее случился инсульт, играть она больше не могла.
Мягков ушел из профессии ради того, чтобы ухаживать за супругой. Актер Евгений Киндинов во время прощания с Мягковым рассказал, что тот не жаловался на жизнь даже в самые трудные времена.

"Нес этот груз. Он никогда не сдавался", — отметил Киндинов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Москве прошло прощание с советским актером Андреем Мягковым.
Актеры , Видео , Андрей Мягков , Евгений Киндинов
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