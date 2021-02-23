«Я его выгнала. Была не в состоянии делить»: с кем из актрис Миронов изменял Градовой 

Актриса Екатерина Градова с 1971 по 1976 год была замужем за прославленным актером Андреем Мироновым. Как позже рассказывала звезда картины «Семнадцать мгновений весны», первый муж ей откровенно изменял и она всегда считала самой большой трагедией, что не смогла сохранить тот брак. Градова вспоминала слова Миронова, когда тот вернулся однажды со съемок в Италии:
«Ты не представляешь, как я себе гадок».
Градова даже знала, с кем Миронов ей изменял. Это в том числе и актриса Татьяна Егорова. Она всегда считала, что Миронов женился на Градовой ей в отместку. В итоге актриса ушла от Миронова и забрала дочь Машу.
«Я его выгнала. Измены были. Была не в состоянии его делить. У меня была внутренняя гордость, не могла прощать», — вспоминала позже она. больше по теме
Кстати, потом звезда жалела, что не сохранила брак. До самой смерти Миронова в 1987 году она с ним продолжала поддерживать отношения.
Напомним, что Екатерина Градова скоропостижно ушла из жизни в возрасте 74 лет. У нее случился инсульт. О смерти матери сообщила ее дочь — актриса Мария Миронова. Смотрите также: