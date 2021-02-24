Есть жена: что известно о личной жизни Гудкова 

Александр Гудков известен многим как успешный юморист, ведущий и клипмейкер, но больше всего поклонников интересует личная жизнь артиста. 24 февраля шоумену исполняется 38 лет, а "Рамблер" пытается разобраться в личной жизни звезды.

Довольно долгое время публика думала о том, что Гудков нетрадиционной ориентации. Такие выводы многие сделали из-за его экстравагантных костюмов, которые включают парики с длинными волосами, макияж и обувь на каблуках. Долгое время клипмейкер не давал комментариев о своей личной жизни, а потом внезапно рассказал о предстоящей свадьбе.

В апреле 2020 года Гудков пришел на интервью в шоу "Осторожно, Собчак!" и рассказал, что готовится к свадьбе.

"Все уже прошло, в нашем случае нужно было просто сказать и все: "Давай поженимся". Уже все сказано", — скромно ответил Гудков на вопрос Собчак о помолвке.

После громкого объявления о предстоящей свадьбе, поклонники Гудкова начали выискивать его потенциальную невесту. Сначала подозрения пали на стилиста и редактора Марию Чекалину. По слухам, она познакомилась с Гудковым на съемке, а потом их дружба переросла в отношения. Кроме того, ее часто видели на совместных фото в Instagram.

Однако подозрения отпали, когда в соцсети ведущего появилась фотография с другой женщиной, на руке которой оказалось кольцо, похожее на то, что носит сам Гудков. Ей оказалась 33-летняя Александра Гагаринская.