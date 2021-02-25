Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Порноактрисы покоряют YouTube 

Lenta.ru 6 часов назад
Порноактрисы покоряют YouTube
Фото: Lenta.ru
Еще несколько лет назад актрис фильмов для взрослых ставили в один ряд с девушками легкого поведения. Времена изменились: порноактрисы отвоевывают право на уважение, работать в порно теперь не стыдно. Однако стереотипов о людях этой профессии по-прежнему очень много, поэтому некоторые из них заводят каналы на YouTube, чтобы доказать: звезды порно — тоже люди, которых нужно уважать. Но далеко не все новоиспеченные блогерши возлагают на себя подобную миссию. Некоторые просто стремятся к еще большей славе и заработкам. «Лента.ру» рассказывает о самых ярких представительницах индустрии, которые добились популярности на YouTube.

Недостойная профессия

Уроженка Тулы Надежда Никитина известна многим зрителям Pornhub под псевдонимом Ева Бергер (Eva Berger). Девушка начала покорять YouTube еще в 2018 году, но создала свой канал не сразу: изначально порноактриса прощупывала почву, появляясь в гостях у уже именитых ютуберов. Она давала интервью Юрию Хованскому и приходила на подкаст Юлика и Кузьмы (Юлий Онешко и Никита Гридин). Несмотря на большую популярность в секс-индустрии, многие русскоязычные зрители видеохостинга отнеслись к гостье, мягко говоря, скептически — большинство оскорблений из комментариев не проходят цензуру. При этом их посыл вполне однозначный: все порноактрисы являются девушками легкого поведения. Впрочем, про внешность Евы тоже было сказано немало.
«Я старалась объяснить, что порно — это кино, а порноактеры — тоже люди», — сказала Бергер, дебютировав на YouTube. Ее первый ролик так и назывался — «Оправдываюсь за свои порнофильмы». Судя по всему, начинающая блогерша надеялась легитимизировать свою профессию в глазах российских интернет-пользователей. Но первоначальный план провалился, поэтому она собрала все оскорбительные комментарии, наполнила ванну деньгами и улеглась в нее голышом, в течение нескольких минут показывая недоброжелателям средний палец.
К подобному негативному отношению Еве привыкать не приходится: из-за ее профессии порой достается даже родственникам. На одном из стримов Бергер рассказала, что соседи затравили ее пожилую мать — они беспокоятся, что их мужья уйдут из семьи из-за живущей рядом порноактрисы.
Зарубежные порноактрисы тоже используют YouTube, чтобы разрушить стереотипы о представительницах профессии и сократить дистанцию со зрителем. Личный блог на YouTube завела известная американская порноактриса Аликс Линкс (Alix Lynx). Она рассказывает подписчикам о своих личностных качествах, что в порнографии сделать, по понятным причинам, не всегда удается.

«Там [в соцсетях] намного больше возможностей для взаимодействия с фанатами, и я думаю, что вся индустрия движется в этом направлении. Вы можете войти на Pornhub и бесплатно увидеть все, что угодно. Но я думаю, что люди жаждут более интимного опыта со своей любимой звездой фильмов для взрослых», — говорит Линкс.

За три года на ее YouTube-канал подписались всего 15 тысяч человек, однако актриса не унывает и продолжает выпускать контент несколько раз в месяц. И по тематике роликов сложно определить, чем девушка зарабатывает на жизнь: она регулярно публикует челленджи, бьютиблоги и даже юмористические скетчи. Например, в одном из первых новоиспеченная блогерша с иронией показала четыре способа передавать «косяк» с марихуаной друг другу.
В последнее время Линкс перешла на формат Q&A: актриса читает вопросы подписчиков и пытается максимально честно на них отвечать. Озвученные темы затрагивают не только порноиндустрию, поэтому девушка подробно рассказывает о переходе на вегетарианство, развлечениях во время пандемии и показывает лайфхаки для борьбы с паническими атаками.

Меньше порно, больше денег

Не все порноактрисы мыслят свой приход на YouTube как миссию. Некоторые звезды Pornhub используют площадку для дополнительного заработка и не скрывают этого. Например, актриса Лекси Лор (Lexi Lore) вовремя поняла, что вечно заниматься сексом на камеру не получится — в какой-то момент ее либо настигнет выгорание, либо на ее место придут более молодые и энергичные актрисы. Поэтому она решила заранее найти побочный заработок в социальных сетях. Лор наняла менеджера, который раскрутил ее страничку в Instagram, а затем нашла себе место и на YouTube. С 2019 года на ее блог успели подписаться почти 600 тысяч человек.
«Привет, меня зовут Лекси Лор. Обычно я раздеваюсь в интернете, но сегодня я не собираюсь это делать», — иронично начала первый ролик на своем канале Лекси. В этом 20-минутном видео она открывала подарки от поклонников, которые получила на 20-й день рождения.
В отличие от коллеги по цеху Линкс, Лор часто подогревает интерес аудитории намеками на свою принадлежность к секс-индустрии. Особенно хорошо это заметно в первых роликах, где девушка либо снималась в довольно откровенных нарядах, либо открыто говорила на интимные темы. Даже ее видео о приготовлении роллов озаглавлено как «Веганские суши лучше, чем секс». Впрочем, некоторый контент на канале совсем безобидный: в 2020 году блогерша показывала, как пользоваться пульсоксиметром (аппарат для измерения насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру»), и мыла собаку в прямом эфире.
План Лор по «захвату» YouTube работает так, как и планировалось изначально. В одном из интервью девушка призналась, что за съемочный день в порно может получить 1,3 тысячи долларов (98,7 тысячи рублей), в то время как один YouTube-ролик с монетизацией приносит ей практически идентичную сумму. И очевидно, что с ростом количества подписчиков ее гонорары тоже будут пропорционально увеличиваться.

Сексология без просмотров

Не всем звездам взрослого кино удается быстро зарекомендовать себя и в качестве видеоблогеров. Наглядный тому пример — страница известной порноактрисы из Смоленска Ангелины Дорошенковой (псевдоним Элли Брилсон, Ally Breelsen). Несмотря на то что девушка активно штурмовала даже федеральное телевидение (участвовала в передачах «Прямой эфир» на Первом канале и в «Открытом микрофоне» на ТНТ), ее аккаунт на YouTube пока не может похвастаться большими просмотрами. Первый ролик вышел в июне 2020 года, и с тех пор Брилсон набрала чуть меньше тысячи подписчиков. Новые видео не выходили уже четыре месяца — вероятно, Дорошенкова сдалась.
Весь контент Ангелины построен на сексологии, блогерша даже называет себя «вашей первой секс-учительницей». Во вводном «уроке» она рассказывает о мультиоргазме, во втором говорит о сексе с едой, а в третьем — о влиянии феминизма на секс. Еще девушка читает «лекции» о фригидности и дает советы о том, как тренировать интимные мышцы. Есть и отдельный восьмиминутный ролик, в котором Дорошенкова развенчивает мифы о съемках в порно.
У актрисы есть еще один канал на YouTube, созданный в апреле 2020 года. На этой странице опубликован полуторачасовой эпизод веб-сериала про порноиндустрию под названием «Меня зовут Ally», главную роль в котором исполнила сама Брилсон. Там же можно найти еще несколько скетчей с участием Дорошенковой. Правда, по меркам видеохостинга результат довольно плачевный — 7,7 тысячи просмотров и всего 566 подписчиков.

Первая в Рунете

Недавно омская порноактриса под псевдонимом Ева Элфи (Eva Elfi) стала самой популярной россиянкой на Pornhub. Однако это не единственный ее успех в интернете. На YouTube-блог девушки в интернете подписано более 224 тысяч человек — пожалуй, это лучший результат среди русскоязычных работниц индустрии для взрослых. И такого успеха ей удалось добиться всего за год.
Видно, что над контентом Элфи работает целая команда. Все съемки для канала проходят в студии: картинка берется сразу с нескольких профессиональных камер, свет грамотно выстроен, а ролики качественно смонтированы — ощущается продакшн уровня блогеров-миллионников.
Лейтмотив всех видео — секс. В каждом ролике девушка рассуждает на тему порнографии или секс-игрушек, а иногда даже зовет экспертов, чтобы максимально детально разобраться в вопросе. Например, в марте Элфи пригласила в кадр ведущую блога «Взрослый контент», чтобы сделать подробный обзор женских вибраторов и фаллоимитаторов (выпуск длится почти 30 минут). Если же блогерша ничего не говорит про секс — значит, в этот момент она примеряет перед камерой откровенные купальники.
Иногда порноактриса снимает реакции на чужие ролики или участвует в различных челленджах. «Совсем недавно Мэддисон и Хованский оценивали меня на каком-то странном корейском сайте. Я тоже нашла этот сайт, и теперь буду оценивать русских стримеров», — анонсировала Элфи прежде чем дать оценку «самым сексуальным» русскоязычным деятелям интернета.

«Она жалеет обо всех фильмах, в которых снялась»

Американка Лана Роудс (Lana Rhoades, настоящее имя Амара Мейпл, Amara Maple) — обладательница премии «Самая популярная актриса» на Pornhub за 2019 год. Несмотря на свой титул, 24-летняя американка считает, что зря выбрала подобную профессию. «Она жалеет обо всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части ее жизни не было», — рассказал бывший возлюбленный звезды Майк Майлак (Mike Majlak).
Возможно, усталость от порно и стала причиной того, что Роудс на время оставила карьеру и зарегистрировала канал на YouTube. К слову, ее страница соответствует званию самой популярной актрисы — на нее подписан почти миллион пользователей. Среди ее коллег это рекорд.
Большую часть подписчиков Роудс удалось заполучить за счет своей внешности: первое время она выкладывала на канал ролики, в которых примеряла перед камерой купальники, а также занималась йогой в максимально обтягивающей одежде. Правда, со временем этот контент по какой-то причине пропал с аккаунта Ланы, и теперь там осталось всего девять роликов — несколько влогов и подкастов, которые порнозвезда записывает с подругами и коллегами по цеху.
Зачем девушка скрыла основную часть контента, остается непонятным. Возможно, на ее решение повлияли довольно строгие правила YouTube, ведь их нарушение может привести к блокировке канала. Подобная история произошла с руководством компании Fetish, которая выкладывала на YouTube тизеры порнороликов, хоть и без сексуального контента в кадре. Фирма занималась производством видео, в котором партнеры сначала боролись друг с другом, а затем занимались сексом. На видеохостинге же публиковалась только первая половина фильмов, а для просмотра второй необходимо было переходить по ссылке.
По словам продюсера компании Ариэль Икс, через несколько месяцев после появления канала она получила уведомление о том, что YouTube удалит весь контент из-за жалоб посетителей. Скорее всего, ролики нарушали политику YouTube, которая запрещает любой фетиш-контент.
В последнее время крупные площадки стали пристальнее наблюдать за порномоделями. Так, TikTok начал активнее бороться с девушками, которые используют платформу для привлечения подписчиков на OnlyFans, где они торгуют откровенным контентом. Они заводят страницу в китайской соцсети, чтобы расширить свою аудиторию. Когда девушки набирают достаточное количество подписчиков в TikTok, они переманивают их на OnlyFans, где за просмотр интимных фото и видео нужно платить. Администрацию TikTok это не устраивает, поэтому они активно борются с порноактрисами: сначала им запретили ставить ссылки на OnlyFans, а теперь блокируют подозрительных пользователей, порой не объясняя даже причину.
Несмотря на то, что YouTube явно не приветствует порнозвезд на своей площадке (в частности, из-за потенциальных проблем с рекламодателями), некоторым актрисам удается держаться на плаву и даже собирать на своих каналах практически миллионные аудитории фанатов. Но чтобы и дальше оставаться в тренде, им необходимо строго соблюдать все правила и видеохостинга вне зависимости от поставленных целей. К сотрудникам сферы взрослого кино приковано пристальное внимание пользователей и модераторов — любой выход за грань может привести к удалению контента или даже блокировке канала.
Видео дня. Судьба забытой советской актрисы
Последние новости
Правительство России отложило введение новых правил техосмотра Правительство России отложило введение новых правил техосмотра Пашинян уволил главу Генштаба Армении Пашинян уволил главу Генштаба Армении Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Комментарии
Актеры , Захват , Юрий Хованский , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Мифы, в которые многие верят из-за кино
05:31
Мифы, в которые многие верят из-за кино
Фильмы
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
00:48
Участник телешоу начал крушить студию после проигрыша
ТВ
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
16:44
Какие любовные треугольники скрывал советский кинематограф
Актеры
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
04:06
Как фильмы ужасов выглядят без спецэффектов
Фильмы
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
11:28
Как сейчас живут самые яркие звезды КВН
ТВ
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
00:22
Как сейчас выглядит сын Саши Белого из сериала «Бригада»
Актеры
Судьба забытой советской актрисы
05:13
Судьба забытой советской актрисы
Актеры
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
10:06
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фильмы
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
05:54
Успех и разочарования Вячеслава Невинного
Актеры
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
00:44
Брыльска и Талызина высказались о смерти Мягкова
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение