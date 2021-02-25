Порноактрисы покоряют YouTube 

Еще несколько лет назад актрис фильмов для взрослых ставили в один ряд с девушками легкого поведения. Времена изменились: порноактрисы отвоевывают право на уважение, работать в порно теперь не стыдно. Однако стереотипов о людях этой профессии по-прежнему очень много, поэтому некоторые из них заводят каналы на YouTube, чтобы доказать: звезды порно — тоже люди, которых нужно уважать. Но далеко не все новоиспеченные блогерши возлагают на себя подобную миссию. Некоторые просто стремятся к еще большей славе и заработкам. «Лента.ру» рассказывает о самых ярких представительницах индустрии, которые добились популярности на YouTube.

Недостойная профессия

Уроженка Тулы Надежда Никитина известна многим зрителям Pornhub под псевдонимом Ева Бергер (Eva Berger). Девушка начала покорять YouTube еще в 2018 году, но создала свой канал не сразу: изначально порноактриса прощупывала почву, появляясь в гостях у уже именитых ютуберов. Она давала интервью Юрию Хованскому и приходила на подкаст Юлика и Кузьмы (Юлий Онешко и Никита Гридин). Несмотря на большую популярность в секс-индустрии, многие русскоязычные зрители видеохостинга отнеслись к гостье, мягко говоря, скептически — большинство оскорблений из комментариев не проходят цензуру. При этом их посыл вполне однозначный: все порноактрисы являются девушками легкого поведения. Впрочем, про внешность Евы тоже было сказано немало.

«Я старалась объяснить, что порно — это кино, а порноактеры — тоже люди», — сказала Бергер, дебютировав на YouTube. Ее первый ролик так и назывался — «Оправдываюсь за свои порнофильмы». Судя по всему, начинающая блогерша надеялась легитимизировать свою профессию в глазах российских интернет-пользователей. Но первоначальный план провалился, поэтому она собрала все оскорбительные комментарии, наполнила ванну деньгами и улеглась в нее голышом, в течение нескольких минут показывая недоброжелателям средний палец.

К подобному негативному отношению Еве привыкать не приходится: из-за ее профессии порой достается даже родственникам. На одном из стримов Бергер рассказала , что соседи затравили ее пожилую мать — они беспокоятся, что их мужья уйдут из семьи из-за живущей рядом порноактрисы.

Зарубежные порноактрисы тоже используют YouTube, чтобы разрушить стереотипы о представительницах профессии и сократить дистанцию со зрителем. Личный блог на YouTube завела известная американская порноактриса Аликс Линкс (Alix Lynx). Она рассказывает подписчикам о своих личностных качествах, что в порнографии сделать, по понятным причинам, не всегда удается.

«Там [в соцсетях] намного больше возможностей для взаимодействия с фанатами, и я думаю, что вся индустрия движется в этом направлении. Вы можете войти на Pornhub и бесплатно увидеть все, что угодно. Но я думаю, что люди жаждут более интимного опыта со своей любимой звездой фильмов для взрослых», — говорит Линкс.

За три года на ее YouTube-канал подписались всего 15 тысяч человек, однако актриса не унывает и продолжает выпускать контент несколько раз в месяц. И по тематике роликов сложно определить, чем девушка зарабатывает на жизнь: она регулярно публикует челленджи, бьютиблоги и даже юмористические скетчи. Например, в одном из первых новоиспеченная блогерша с иронией показала четыре способа передавать «косяк» с марихуаной друг другу.

В последнее время Линкс перешла на формат Q&A: актриса читает вопросы подписчиков и пытается максимально честно на них отвечать. Озвученные темы затрагивают не только порноиндустрию, поэтому девушка подробно рассказывает о переходе на вегетарианство, развлечениях во время пандемии и показывает лайфхаки для борьбы с паническими атаками.

Меньше порно, больше денег

Не все порноактрисы мыслят свой приход на YouTube как миссию. Некоторые звезды Pornhub используют площадку для дополнительного заработка и не скрывают этого. Например, актриса Лекси Лор (Lexi Lore) вовремя поняла, что вечно заниматься сексом на камеру не получится — в какой-то момент ее либо настигнет выгорание, либо на ее место придут более молодые и энергичные актрисы. Поэтому она решила заранее найти побочный заработок в социальных сетях. Лор наняла менеджера, который раскрутил ее страничку в Instagram, а затем нашла себе место и на YouTube . С 2019 года на ее блог успели подписаться почти 600 тысяч человек.

«Привет, меня зовут Лекси Лор. Обычно я раздеваюсь в интернете, но сегодня я не собираюсь это делать», — иронично начала первый ролик на своем канале Лекси. В этом 20-минутном видео она открывала подарки от поклонников, которые получила на 20-й день рождения.

В отличие от коллеги по цеху Линкс, Лор часто подогревает интерес аудитории намеками на свою принадлежность к секс-индустрии. Особенно хорошо это заметно в первых роликах, где девушка либо снималась в довольно откровенных нарядах, либо открыто говорила на интимные темы. Даже ее видео о приготовлении роллов озаглавлено как «Веганские суши лучше, чем секс». Впрочем, некоторый контент на канале совсем безобидный: в 2020 году блогерша показывала, как пользоваться пульсоксиметром (аппарат для измерения насыщения крови кислородом — прим. «Ленты.ру»), и мыла собаку в прямом эфире.

План Лор по «захвату» YouTube работает так, как и планировалось изначально. В одном из интервью девушка призналась , что за съемочный день в порно может получить 1,3 тысячи долларов (98,7 тысячи рублей), в то время как один YouTube-ролик с монетизацией приносит ей практически идентичную сумму. И очевидно, что с ростом количества подписчиков ее гонорары тоже будут пропорционально увеличиваться.

Сексология без просмотров

Не всем звездам взрослого кино удается быстро зарекомендовать себя и в качестве видеоблогеров. Наглядный тому пример — страница известной порноактрисы из Смоленска Ангелины Дорошенковой (псевдоним Элли Брилсон, Ally Breelsen). Несмотря на то что девушка активно штурмовала даже федеральное телевидение (участвовала в передачах «Прямой эфир» на Первом канале и в «Открытом микрофоне» на ТНТ), ее аккаунт на YouTube пока не может похвастаться большими просмотрами. Первый ролик вышел в июне 2020 года, и с тех пор Брилсон набрала чуть меньше тысячи подписчиков. Новые видео не выходили уже четыре месяца — вероятно, Дорошенкова сдалась.

Весь контент Ангелины построен на сексологии, блогерша даже называет себя «вашей первой секс-учительницей». Во вводном «уроке» она рассказывает о мультиоргазме, во втором говорит о сексе с едой, а в третьем — о влиянии феминизма на секс. Еще девушка читает «лекции» о фригидности и дает советы о том, как тренировать интимные мышцы. Есть и отдельный восьмиминутный ролик, в котором Дорошенкова развенчивает мифы о съемках в порно.

У актрисы есть еще один канал на YouTube, созданный в апреле 2020 года. На этой странице опубликован полуторачасовой эпизод веб-сериала про порноиндустрию под названием «Меня зовут Ally», главную роль в котором исполнила сама Брилсон. Там же можно найти еще несколько скетчей с участием Дорошенковой. Правда, по меркам видеохостинга результат довольно плачевный — 7,7 тысячи просмотров и всего 566 подписчиков.

Первая в Рунете

Недавно омская порноактриса под псевдонимом Ева Элфи (Eva Elfi) стала самой популярной россиянкой на Pornhub. Однако это не единственный ее успех в интернете. На YouTube -блог девушки в интернете подписано более 224 тысяч человек — пожалуй, это лучший результат среди русскоязычных работниц индустрии для взрослых. И такого успеха ей удалось добиться всего за год.

Видно, что над контентом Элфи работает целая команда. Все съемки для канала проходят в студии: картинка берется сразу с нескольких профессиональных камер, свет грамотно выстроен, а ролики качественно смонтированы — ощущается продакшн уровня блогеров-миллионников.

Лейтмотив всех видео — секс. В каждом ролике девушка рассуждает на тему порнографии или секс-игрушек, а иногда даже зовет экспертов, чтобы максимально детально разобраться в вопросе. Например, в марте Элфи пригласила в кадр ведущую блога «Взрослый контент», чтобы сделать подробный обзор женских вибраторов и фаллоимитаторов (выпуск длится почти 30 минут). Если же блогерша ничего не говорит про секс — значит, в этот момент она примеряет перед камерой откровенные купальники.

Иногда порноактриса снимает реакции на чужие ролики или участвует в различных челленджах. «Совсем недавно Мэддисон и Хованский оценивали меня на каком-то странном корейском сайте. Я тоже нашла этот сайт, и теперь буду оценивать русских стримеров», — анонсировала Элфи прежде чем дать оценку «самым сексуальным» русскоязычным деятелям интернета.

«Она жалеет обо всех фильмах, в которых снялась»

Американка Лана Роудс (Lana Rhoades, настоящее имя Амара Мейпл, Amara Maple) — обладательница премии «Самая популярная актриса» на Pornhub за 2019 год. Несмотря на свой титул, 24-летняя американка считает, что зря выбрала подобную профессию. «Она жалеет обо всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части ее жизни не было», — рассказал бывший возлюбленный звезды Майк Майлак (Mike Majlak).

Возможно, усталость от порно и стала причиной того, что Роудс на время оставила карьеру и зарегистрировала канал на YouTube . К слову, ее страница соответствует званию самой популярной актрисы — на нее подписан почти миллион пользователей. Среди ее коллег это рекорд.

Большую часть подписчиков Роудс удалось заполучить за счет своей внешности: первое время она выкладывала на канал ролики, в которых примеряла перед камерой купальники, а также занималась йогой в максимально обтягивающей одежде. Правда, со временем этот контент по какой-то причине пропал с аккаунта Ланы, и теперь там осталось всего девять роликов — несколько влогов и подкастов, которые порнозвезда записывает с подругами и коллегами по цеху.

Зачем девушка скрыла основную часть контента, остается непонятным. Возможно, на ее решение повлияли довольно строгие правила YouTube, ведь их нарушение может привести к блокировке канала. Подобная история произошла с руководством компании Fetish, которая выкладывала на YouTube тизеры порнороликов, хоть и без сексуального контента в кадре. Фирма занималась производством видео, в котором партнеры сначала боролись друг с другом, а затем занимались сексом. На видеохостинге же публиковалась только первая половина фильмов, а для просмотра второй необходимо было переходить по ссылке.

По словам продюсера компании Ариэль Икс, через несколько месяцев после появления канала она получила уведомление о том, что YouTube удалит весь контент из-за жалоб посетителей. Скорее всего, ролики нарушали политику YouTube, которая запрещает любой фетиш-контент.

В последнее время крупные площадки стали пристальнее наблюдать за порномоделями. Так, TikTok начал активнее бороться с девушками, которые используют платформу для привлечения подписчиков на OnlyFans, где они торгуют откровенным контентом. Они заводят страницу в китайской соцсети, чтобы расширить свою аудиторию. Когда девушки набирают достаточное количество подписчиков в TikTok, они переманивают их на OnlyFans, где за просмотр интимных фото и видео нужно платить. Администрацию TikTok это не устраивает, поэтому они активно борются с порноактрисами: сначала им запретили ставить ссылки на OnlyFans, а теперь блокируют подозрительных пользователей, порой не объясняя даже причину.

Несмотря на то, что YouTube явно не приветствует порнозвезд на своей площадке (в частности, из-за потенциальных проблем с рекламодателями), некоторым актрисам удается держаться на плаву и даже собирать на своих каналах практически миллионные аудитории фанатов. Но чтобы и дальше оставаться в тренде, им необходимо строго соблюдать все правила и видеохостинга вне зависимости от поставленных целей. К сотрудникам сферы взрослого кино приковано пристальное внимание пользователей и модераторов — любой выход за грань может привести к удалению контента или даже блокировке канала.