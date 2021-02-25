Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино 

39-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала поклонникам о заработках актеров. Она посвятила этой теме отдельный пост в Инстаграм

Также она поделилась плюсами и минусами актерской работы. Волкова объяснила, что гонорары зависят и от уровня известности. Она призналась, что приглашение в многосерийные проекты — «отдельное счастье».

«Выдаю вам секретики. Если актер служит в труппе гостеатра, у него зарплата 25–30 тысяч и выше, но не сильно»,

— написала в посте звезда. Как выяснилось, занятость в театре зачастую не позволяет подрабатывать где-то еще.