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«Курей завели»: Безруков рассказал о жизни без работы в пандемию 

Газета.Ru и ещё 4 4 часа назад
«Курей завели»: Безруков рассказал о без работы в пандемию
Фото: Газета.Ru
Актер, режиссер, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков в интервью «Известиям» рассказал, чем занимался без работы на карантине.
Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, актер полгода не выходил на сцену и не снимался.
«Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди», — отметил он, добавив, что помнит жизнь в 1990-е с товарами по талонам и пустым холодильником. «И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — сказал он.
Безруков также рассказал, что Губернский театр был включен в список получателей президентского гранта, поэтому художественный персонал во время «коронавирусных» ограничений мог получать дополнительные выплаты.

«У нас 140 человек творческого персонала: 70 артистов и 70 музыкантов оркестра. Все они этой весной оказались на грани выживания, но благодаря гранту мы платили им зарплату, как будто они работали в театре с переработкой», — пояснил он.

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Актеры , газета "Известия"
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