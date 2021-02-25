«Курей завели»: Безруков рассказал о без работы в пандемию

Актер, режиссер, художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков в интервью «Известиям» рассказал, чем занимался без работы на карантине.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, актер полгода не выходил на сцену и не снимался.

«Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди», — отметил он, добавив, что помнит жизнь в 1990-е с товарами по талонам и пустым холодильником. «И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — сказал он.

Безруков также рассказал, что Губернский театр был включен в список получателей президентского гранта, поэтому художественный персонал во время «коронавирусных» ограничений мог получать дополнительные выплаты.