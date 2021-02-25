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Борис Щербаков опроверг информацию о своем заражении COVID-19 

Даня Виттиг 5 часов назад
Борис Щербаков опроверг информацию о своем заражении COVID-19
Фото: кадр из сериала "Солдаты"
В Сети появилась информация о том, что народный артист России Борис Щербаков заболел коронавирусом. Однако сам актер эту информацию опроверг. Его слова передает ТАСС.
По словам актера, первый тест показал положительный результат. Он самоизолировался вместе с женой, но решил сделать повторный тест, который показал другой результат.

"Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным. Так что со мной все хорошо", — сказал Щербаков.

71-летний артист известен массовому зрителю участием в проектах "Гостья из будущего", "Солдаты", "Легенда 17" и другим.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие известные советские актеры, так и не стали народными артистами.
Видео дня. Судьба забытой советской актрисы
Актеры , Солдат , Солдаты , Гостья из будущего , Борис Щербаков , ИТАР-ТАСС
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