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Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино 

Даня Виттиг 5 часов назад
Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино
Фото: @volkovihome
Главная героиня сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала подписчикам о заработках актеров. Этой теме она посвятила отдельный пост в своем Instagram,
Актриса объяснила, что гонорары зависят не только от профессионализма, но и от уровня известности. Также Волкова призналась, что приглашение в многосерийные проекты — «отдельное счастье».

«Выдаю вам секретики. Если актер служит в труппе гостеатра, у него зарплата 25–30 тысяч и выше, но не сильно», — отметила Екатерина.

При этом занятость в театре зачастую не позволяет подрабатывать где-то еще, так как занимает все свободное время.
Ранее "Рамблер" сообщал о русских актерах с цыганскими корнями.
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