Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров театра и кино 

Главная героиня сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала подписчикам о заработках актеров. Этой теме она посвятила отдельный пост в своем Instagram,

Актриса объяснила, что гонорары зависят не только от профессионализма, но и от уровня известности. Также Волкова призналась, что приглашение в многосерийные проекты — «отдельное счастье».

«Выдаю вам секретики. Если актер служит в труппе гостеатра, у него зарплата 25–30 тысяч и выше, но не сильно», — отметила Екатерина.

При этом занятость в театре зачастую не позволяет подрабатывать где-то еще, так как занимает все свободное время.